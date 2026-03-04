Inicio de clases

Santa Fe: 98% de escuelas abiertas y 67.553 docentes completaron la declaración jurada de asistencia

El Ministerio de Educación informó que el 98% de las escuelas públicas y privadas relevadas estuvo abierta el 2 de marzo, inicio del ciclo lectivo 2026. Además, el 86,71% de los docentes completó la declaración jurada de servicio.