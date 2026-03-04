Santa Fe: 98% de escuelas abiertas y 67.553 docentes completaron la declaración jurada de asistencia

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, informó que el lunes 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo 2026, el 98% de las escuelas de gestión oficial y privadas estuvieron abiertas y funcionando en toda la provincia.
El Ministerio de Educación informó que el 98% de las escuelas públicas y privadas relevadas estuvo abierta el 2 de marzo, inicio del ciclo lectivo 2026. Además, el 86,71% de los docentes completó la declaración jurada de servicio.
El dato surge de un relevamiento realizado mediante Delegaciones Regionales. Sobre un total de 2.465 instituciones educativas relevadas, 2.412 permanecieron abiertas y desarrollaron actividades con normalidad, mientras que 53 estuvieron cerradas.
Desde la cartera educativa señalaron que la muestra es representativa del sistema provincial. También destacaron la imagen del primer día de clases, con familias acompañando y docentes en las aulas, como una postal que se repitió en distintos puntos del territorio.
Otro indicador que difundió el Ministerio es la adhesión a la Declaración Jurada de Prestación de Servicios correspondiente al 2 de marzo. Hasta la tarde de este miércoles, el 86,71% de los docentes de gestión oficial y privada la había completado.
Sobre un total de 77.901 docentes, 67.553 cargaron el formulario para esa jornada. En Educación sostienen que el porcentaje puede ser mayor porque el sistema habilita completar la declaración hasta las 23.59 de este miércoles.
La declaración se realiza a través del sistema Mi Legajo y funciona como un registro administrativo de asistencia. La Provincia remarcó que la herramienta se utiliza para consolidar información de prestación de servicios durante el inicio del ciclo lectivo.
En el detalle del relevamiento, el Ministerio enfatizó que 2.412 establecimientos mantuvieron sus puertas abiertas, con actividades en marcha, lo que llevó el número de cierre al 2% del total relevado.
La comunicación oficial también subrayó el acompañamiento familiar como una variable central del comienzo de clases. En ese sentido, se resaltó la presencia de madres y padres y el regreso de los estudiantes a las aulas como parte del funcionamiento normal.
Con estos datos, la Provincia busca mostrar un arranque de año escolar con alta apertura institucional y una adhesión mayoritaria de docentes al registro de prestación de servicios del primer día del calendario 2026.