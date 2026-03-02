Último Primer Día: más prevención y acuerdos para un ritual que ya se instaló en Santa Fe
En los últimos años, el UPD dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un festejo que se instaló. La difusión en redes sociales, la circulación de videos y la preocupación por el consumo de alcohol en menores de 18 años ampliaron la mirada social. ¿Qué medidas toman las escuelas? Consideraciones de una psicóloga.
En muchos casos, los festejos se realizan durante la madrugada y los jóvenes llegan a la puerta del colegio al amanecer. Foto: Archivo / El Litoral
Los estudiantes de 5to o 6to año del secundario en la provincia de Santa Fe -con calendario atravesado por una medida de fuerza docente- se preparan esta semana para realizar el ya instalado "Último Primer Día" (UPD), un ritual que combina cotillón, música, bombas de estruendo y largas horas de festejo durante la madrugada previa al regreso a la escuela.
Lo que comenzó varios años atrás como una reunión en plazas o en las veredas de los colegios, hoy suele trasladarse a casas particulares o quintas. El objetivo: evitar controles y organizar una celebración más extensa. La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: grupos que pasan de largo el sueño nocturno y llegan a la puerta del establecimiento con bombos y banderas y, en muchos casos, tras haber consumido alcohol.
Frente a este festejo que vino para quedarse, las instituciones educativas de la ciudad adoptan distintas estrategias. Según pudo averiguar El Litoral, algunas deciden que el 5to año no tenga clases el día posterior al UPD y reprograman el inicio formal para ese curso. Otras organizan dispositivos de recepción en la puerta, con equipos directivos y docentes que contienen la situación sin permitir el ingreso si los estudiantes no están en condiciones. En otras los dejan estar solo en la vereda.
Hay un colegio que les permitió festejar dentro de la escuela: este lunes pasaron al patio, cantaron, se tiraron espuma y festejaron en presencia de sus padres; luego todos participaron del acto formal. Ese fue su primer día. No obstante, se acordó que no se presentarán al establecimiento al día siguiente si deciden participar de los UPD de otras escuelas, lo cual también se volvió algo habitual.
Desde otra institución les suelen preparar actividades de bienvenida para recibirlos desde un lugar de contención y alegría con actividades y dinámicas particulares para prepararse para el último año de escolaridad obligatoria. Las fechas disímiles tienen que ver con los distintos primeros días de clases de las escuelas, dado que en varias se hizo un programa progresivo para el inicio del secundario.
En algunos casos, las familias reciben previamente comunicaciones institucionales con recomendaciones, reflexiones y recordatorios normativos, o bien se las llamó a reunión. Además, se envían mensajes a los propios alumnos, con orientaciones sobre modos de celebrar sin poner en riesgo su salud ni la de terceros. El eje ya prácticamente no está puesto en la prohibición, sino en la prevención y el cuidado.
El UPD genera cada vez más debate social en torno a los excesos y la necesidad de presencia adulta. Foto: Agencia
¿Y afuera?
La preocupación no es sólo lo que ocurre puertas adentro, donde en determinados años han registrado incidentes. También aparecen conflictos vinculados al tránsito en las inmediaciones, ruidos molestos en horarios de descanso y situaciones de consumo problemático que exceden lo escolar y comprometen a la comunidad.
Por eso, a fines del año pasado el municipio convocó a escuelas y centros de estudiantes para trabajar ese tema. En tanto, días atrás -a inicios de este 2026- publicaron un video institucional, donde se les pide a los jóvenes festejar con "alegría" pero también con "responsabilidad". "Celebren cuidándose entre ustedes, respetando a los demás, protegiendo los espacios públicos y entendiendo que el uso de pirotecnia lastima a personas con autismo y a los animales", les solicitó la Municipalidad desde sus redes sociales, en el texto que acompaña el video.
Consultada la licenciada en Psicología, Ana Fracchiola, que se desempeña en el nivel secundario como psicóloga, docente y facilitadora de la convivencia escolar, advirtió que el fenómeno requiere una mirada amplia. "Cualquier exceso no es bueno, y si hay festejo con exceso de alcohol hay que poner el ojo. Porque la celebración no queda solamente en unas remeras o una pintada; hay todo un ritual alrededor", señaló.
La profesional describió que, en muchos casos, los jóvenes "pasan de largo" y luego asisten -o intentan asistir- a su primer día de clases tras varias horas sin dormir. "Ese estado, sumado quizá al consumo problemático, se traslada a las aulas si no hay una decisión institucional clara", explicó.
Para Fracchiola, el punto central es la presencia del adulto. "Tiene que estar siempre, ya sea desde la institución o desde la familia. No podemos dejar en manos del adolescente la propia regulación y autocontrol de estas conductas", indicó.
En esa línea, remarcó que las escuelas se ven obligadas a diseñar dispositivos de contención porque "no se puede simplemente prohibir algo que ya está instalado socialmente". Y añadió: "Tiene que haber consenso previo con los papás y medidas que salvaguarden a los adolescentes".
Hay escuelas que los reciben con distintas actividades para darles la bienvenida. Foto: Archivo / El Litoral
Más atención social
"La familia -o el adulto responsable- es quien puede marcar un límite, hablar de la norma y sostener un lugar de autoridad", subraya Fracchiola. Y advierte que no todos asumen ese rol: "Después nos encontramos con adultos que dicen 'que se junten acá en casa, yo les compro la bebida'. No tenemos que olvidar que el consumo de alcohol está prohibido para menores de 18 años".
La psicóloga también alerta sobre otros consumos que aparecen en paralelo, como los dispositivos electrónicos para vapear. "Son prácticas que tienen consecuencias nocivas y que muchas veces generan conflictos dentro de las instituciones", indicó.
¿Qué se juega en el último año?
Consultada sobre las posibles causas emocionales de los adolescentes detrás del fenómeno, Fracchiola indicó: "No creo que el UPD responda solamente a la angustia del último año. Puede haber algo de eso, porque el joven se enfrenta a decisiones importantes, pero también es un modo de reunirse y festejar".
El paso a 5to año implica, para muchos, el inicio de una etapa en la que deberán comenzar a elegir su futuro: estudios superiores o inserción laboral. "Hasta ese momento pareciera que van en un tren; cuando llegan al último año aparece con más fuerza la idea de decidir qué hacer, quizá su primer decisión importante", describió.
Sin embargo, insistió en que el abordaje no puede limitarse a una jornada: "No es algo que se resuelva ese día. Es un trabajo que debe hacer desde mucho antes, con palabras, con límites y con acompañamiento".