5° y 6° año del secundario

Último Primer Día: más prevención y acuerdos para un ritual que ya se instaló en Santa Fe

En los últimos años, el UPD dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un festejo que se instaló. La difusión en redes sociales, la circulación de videos y la preocupación por el consumo de alcohol en menores de 18 años ampliaron la mirada social. ¿Qué medidas toman las escuelas? Consideraciones de una psicóloga.