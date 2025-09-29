La Asociación Santafesina derrotó a la Venadense y se quedó con el Interasociaciones U15

El título terminó en manos de la Asociación Santafesina, que en la gran final venció a la Venadense por 71-58, en un partido vibrante que cerró tres días de intensa competencia.
El Torneo Provincial masculino tuvo acción en Centenario y Club Ciudad durante todo el fin de semana, dejando al combinado de la capital provincial como los nuevos campeones tras derrotar a los locales en la final por 71-58.
Desde el viernes se pudo percibir el nivel de los equipos. En la Zona A, disputada en Club Ciudad, la Rosarina y la Cañadense marcaron diferencias, mientras que la Noroeste (campeones 2024) y la Reconquistense no pudieron avanzar de ronda.
El primer encuentro fue con victoria para Noroeste ante Reconquista por 81-41, lo que hacía pensar que el campeón vigente iba a ser uno de los protagonistas. Sin embargo, luego cayó ante Rosarina por 89-67 y ante Cañadense por 61-56 y quedó afuera de las semifinales.
En tanto, los de Reconquista perdieron sus tres encuentros y tampoco avanzaron de ronda. Fue 80-45 contra los de Cañada de Gómez y 81-41 frente a los de Rosario.
Pero el partido que terminó definiendo el primer lugar del grupo fue el primero que disputaron la Asociación Rosarina con la Cañadense, con victoria para los rosarinos por 89-64, quedándose así con el “1” del Grupo A.
En tanto, la Zona B, con sede en Centenario, mostró a la Santafesina y a la Venadense como protagonistas desde el inicio, junto con Rafaelina y el Oeste Santafesino.
La Santafesina abrió con un 94-48 sobre Oeste, mientras que la Venadense debutó con triunfo 52-43 ante Rafaelina. Luego, en el duelo de ganadores y de perdedores de la primera fecha, Rafaela se impuso ante Oeste por 64-49 y llegana con chances en la última fecha donde debía enfrentar a Santa Fe que cayó en su segundo partido ante los locales por 64-61 en suplementario.
Cerrando la fase de grupos, la Venadense aprovechó que ya tenía el “1" asegurado para rotar mucho el equipo y darle descanso a varios jugadores y cayó ante Oeste por 69-65. En tanto que, en una verdadera final por el pase de ronda, Santafesina derrotó a Rafaelina por 90-68 y se quedó con el segundo lugar y el pase a semifinales.
Las semifinales fueron de alto voltaje. En Ciudad, la Santafesina venció 67-58 a la Rosarina, con un gran trabajo de Lemos (21) y Bertone (13). En Centenario, la Venadense superó 62-54 a la Cañadense, con Regnicoli (16) y Rabolini (14) como estandartes.
La final en Centenario tuvo un marco imponente. La Santafesina sacó a relucir su jerarquía colectiva y ganó 71-58 ante una Venadense que peleó hasta el último cuarto. Lemos fue figura con 21 puntos, acompañado por Mautino (15) y Bertone (11). Del lado local, Turrini (16), Rabolini (15) y Regnicoli (12) dejaron todo, pero no alcanzó.
En el duelo por el tercer puesto, la Cañadense se impuso 66-61 sobre la Rosarina, coronando un gran torneo. La Cañadense derrotó a Rosarina y completó el podio.
El Provincial U15 en Venado Tuerto mostró, una vez más, la importancia del básquet formativo en la provincia. Con estadios colmados, transmisión en vivo de todos los juegos y un nivel competitivo destacado, el certamen dejó en claro que el futuro del básquet santafesino está en buenas manos.
La Santafesina se consagró campeona, pero la Venadense cerró una actuación de alto valor frente a su gente, con una camada que promete seguir dando alegrías en los próximos años.
SANTAFESINA
Francisco Bertone, Juan Lemos, Emilio Hernández, Lorenzo Galdón, Giuliano Giudici, Facundo Mautino, Joaquín Bugna, Jano Brousse, Francisco Sonzogni, Juan Anthieni, Tomás Casabianca, Augusto Lapalma. DT: Santiago Perlo. Asistentes: Santiago Pérez y Branco Molinero. PF: Julieta Saavedra.
VENADENSE
Mateo Montoli, Bautista Podio, Nicolás Rabolini, Luis López, Luciano Turrini, Enrique Villegas, Lautaro Barucco, Juan Ignacio Anido, Lautaro Palau, Juan Franco Regnicoli, Santino Pujol, Santiago Martínez. DT: Enzo Guzmán.
CAÑADENSE
Bautista Kloster, Benjamín Del Federico, Santino Reinaudi, Matías Hofer, Ignacio Unrein, Dante Calaon, Gaspar Meschini, Angelo Capponi, Vicente Gaitán, Thiago Lingua, Agustín Secco, Martiniano Paez. DT: Fernando Guillén. Asistente: Franco Giachetti. PF: Emanuel García
