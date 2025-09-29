En Venado Tuerto

La Asociación Santafesina derrotó a la Venadense y se quedó con el Interasociaciones U15

El Torneo Provincial masculino tuvo acción en Centenario y Club Ciudad durante todo el fin de semana, dejando al combinado de la capital provincial como los nuevos campeones tras derrotar a los locales en la final por 71-58.