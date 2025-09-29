Di Gregorio y Cococcioni recorrieron distintas localidades de la región

La senadora provincial Leticia Di Gregorio acompañó al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en una agenda de trabajo que incluyó visitas a diferentes localidades de la región, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que fortalezcan la prevención y la presencia policial.
En Venado Tuerto se realizó la entrega de un mini-bus, pistolas Taser y elementos de criminalística. “Es fundamental dotar a nuestras fuerzas de más herramientas para que puedan cumplir su tarea con mayor eficacia”, destacó la legisladora.
Más tarde, en Melincué, las autoridades mantuvieron una reunión en la Jefatura de Policía para analizar detalles del método M3 de patrullaje. “Estamos convencidos de que una buena planificación en el territorio permite una mejor prevención del delito y mayor cercanía de la policía con los vecinos”, subrayó Di Gregorio.
La senadora junto al ministro de Seguridad.
Posteriormente, en Labordeboy, se desarrolló un encuentro en la Sub-Comisaría 9°, donde se trazó una agenda de trabajo en materia de seguridad. “Cada localidad tiene su propia realidad y es clave escuchar a las autoridades locales para dar respuestas concretas”, afirmó.
En Hughes se definió, junto al Gobierno provincial y la gestión de Cadi Donatti, la refacción integral de la comisaría. “La infraestructura también hace a la seguridad. Una comisaría en condiciones dignas fortalece el trabajo policial y la confianza de la comunidad”, remarcó la senadora.
La recorrida concluyó en Wheelwright, con una reunión junto a la presidenta comunal, Graciela Valentini, donde se abordaron medidas para combatir el microtráfico y se analizó el sistema de monitoreo. “No vamos a bajar los brazos frente al delito. El microtráfico es una problemática seria y debemos enfrentarlo con decisión y con herramientas concretas”, señaló.
Finalmente, Di Gregorio valoró la presencia permanente del ministro Cococcioni y su equipo en la región: “La seguridad es una prioridad, y seguimos gestionando y trabajando junto al Gobierno provincial para que cada comunidad de nuestro departamento viva más tranquila y segura”.
