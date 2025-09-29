Franck rindió homenaje a sus raíces con una nueva edición de Semana de la Cultura Suiza
El broche de oro de la edición estuvo a cargo del investigador y escritor José Luis Eggel, quien brindó una interesante charla sobre los apellidos de origen suizo que aún perduran en la región. La jornada de cierre también incluyó las emotivas presentaciones de Raúl Krohling y Silvia Neuman, quienes compartieron relatos históricos que pintaron un vívido panorama de la vida en la zona en épocas pasadas.
Con una notable convocatoria y una agenda cargada de actividades, se llevó a cabo la 12° Edición de la Semana de la Cultura Suiza en Franck, un evento organizado por la Asociación Suiza Interlaken que busca mantener viva la herencia de los pioneros y promover las ricas costumbres valesanas que han forjado la identidad de la comunidad.
La celebración, que se extendió a lo largo de tres jornadas, contó con la destacada presencia de la vicepresidenta comunal, Graciela Rossi, quien acompañó cada una de las actividades propuestas.
Un Viaje a la Historia
El programa de la semana ofreció un abanico de propuestas culturales y educativas. Entre ellas, se destacó un curso de tejido al crochet que unió a generaciones en torno a un arte tradicional. El arte visual también tuvo su espacio con la apertura de una exposición de arte a cargo de la talentosa artista Mabel Kreiff.
Uno de los pilares de la semana fue la memoria histórica, reflejada en la muestra de elementos de la inmigración en Franck, que permitió a los asistentes conectar de forma tangible con el pasado de sus ancestros. Además, se ofrecieron talleres de idiomas, específicamente de francés y alemán, dictados por Agustina Moro y Mabel Jullier, herramientas esenciales para entender la lengua madre de los primeros pobladores.
Celebración cultural
La comisión comunal expresó su gratitud a la institución organizadora. En particular, la vicepresidenta Rossi agradeció a la presidenta de la Asociación Suiza Interlaken, María Isabel Jullier, y a todos los integrantes de la comisión directiva por la invitación y por el sostenido esfuerzo en la realización de esta importante celebración cultural.
La Semana de la Cultura Suiza se consolida, año tras año, como un espacio fundamental para el recuerdo, la enseñanza y la celebración de las profundas raíces suizas que laten en el corazón de Franck.
Con el foco en la bicicleta y los peatones
Por otra parte la comuna de Franck está dando un paso importante hacia un futuro más sostenible y seguro. El presidente comunal, Damián Franzen, y la directora de control, Luciana Ferreyra, recibieron al Licenciado Lucas Galak, quien presentó el informe diagnóstico del Plan de Movilidad Sustentable.
Este plan, que tiene como objetivo principal promover la sostenibilidad, seguridad y equidad social en la comunidad, se basa en un exhaustivo estudio. El documento fue elaborado a partir de entrevistas con actores clave de la localidad, incluyendo escuelas, empresas, transportistas y el centro de comercio, así como los resultados de una encuesta comunitaria y un relevamiento de las condiciones de movilidad actuales.
El trabajo ya muestra avances prometedores y posiciona a Franck como un referente en su compromiso con la movilidad sustentable. El plan aborda temas cruciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos, como el fomento del uso de la bicicleta, el ordenamiento del tránsito pesado, la accesibilidad para los peatones y el desarrollo de bicisendas que faciliten una movilidad más inclusiva y segura para todos.
