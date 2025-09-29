Tradicional celebración

Franck rindió homenaje a sus raíces con una nueva edición de Semana de la Cultura Suiza

El broche de oro de la edición estuvo a cargo del investigador y escritor José Luis Eggel, quien brindó una interesante charla sobre los apellidos de origen suizo que aún perduran en la región. La jornada de cierre también incluyó las emotivas presentaciones de Raúl Krohling y Silvia Neuman, quienes compartieron relatos históricos que pintaron un vívido panorama de la vida en la zona en épocas pasadas.