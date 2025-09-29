San Carlos Norte fue sede del 2° Torneo Internacional de Ajedrez Rápido

San Carlos Norte se consolidó nuevamente como un centro neurálgico para el ajedrez regional albergando el 2° Torneo Internacional de Ajedrez Rápido (IRT) del año.
El encuentro, que tuvo lugar el último domingo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) comunal, fue organizado con éxito por el taller de ajedrez local y atrajo a una multitud de talentosos jugadores. Cerca de 50 ajedrecistas se dieron cita en la localidad, representando a una amplia geografía que demostró el poder de convocatoria del evento.
La lista de procedencias incluyó ciudades importantes y localidades vecinas, como Santo Tomé, Santa Fe, Paraná, Rosario, Reconquista, San Justo, Felicia, Esperanza, Franck, San Jerónimo Norte, Rafaela, López, Gálvez, Coronda, San Carlos Centro y, por supuesto, el anfitrión, San Carlos Norte.
El evento no solo destacó por la cantidad de participantes, sino también por el alto nivel competitivo. Al ser un IRT (sigla que refiere a torneos que impactan en el ranking internacional), atrajo a jugadores con experiencia que buscaron mejorar su puntuación y llevarse una parte de la importante bolsa de premios.
Se repartieron un total de $280.000 en premios, un monto que subraya la relevancia del torneo en el calendario ajedrecístico de la región. Tras intensas partidas y movimientos estratégicos, el título de campeón quedó en manos de un destacado jugador oriundo de la ciudad de Santa Fe.
La realización exitosa de este 2° IRT fue posible gracias al compromiso del taller comunal y al fundamental apoyo de las instituciones locales y regionales.
La organización extendió su agradecimiento especial a los auspiciantes que hicieron posible la convocatoria y la premiación, destacando a la Comuna de San Carlos Norte, la empresa Desinmec y la Mutual Juventud Unida de Humboldt. Su colaboración es vital para sostener y hacer crecer este tipo de encuentros culturales y deportivos en la localidad.
El éxito de la jornada reafirma el compromiso de San Carlos Norte con el ajedrez, un deporte que sigue ganando adeptos y que promueve el pensamiento estratégico entre jóvenes y adultos.
El Programa Mascotas Las Colonias, suma a lo largo de estos años las herramientas necesarias para lograr el bienestar de los animales, generando una convivencia armónica y responsable de las mascotas y sus dueños. Esa premisa permite mejor calidad de vida para cada uno de los vecinos en las localidades del departamento.
La iniciativa impulsada por el senador departamental Rubén Pirola, involucra un trabajo conjunto con comunas e intendencias del departamento, viene generando impacto positivo en cada una de las comunidades.
En San Carlos Norte la cita será el próximo miércoles 1° de octubre. “Para una mejor organización solicitá tu turno en la comuna local de 7 a 13 horas”, manifestaron autoridades locales.
“Mascotas Las Colonias es un Programa que nació de mi idea de acompañar a los gobiernos locales y a los habitantes de las localidades del departamento en el control de la población de perros y gatos mediante la esterilización de las mascotas ya que esta práctica es el método más eficaz para controlar su reproducción, herramienta imprescindible para evitar las situaciones de la superpoblación, previniendo las gestaciones y camadas no deseadas”, manifestó el legislador.
