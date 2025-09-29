Gran convocatoria

San Carlos Norte fue sede del 2° Torneo Internacional de Ajedrez Rápido

El encuentro, que tuvo lugar el último domingo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) comunal, fue organizado con éxito por el taller de ajedrez local y atrajo a una multitud de talentosos jugadores. Cerca de 50 ajedrecistas se dieron cita en la localidad, representando a una amplia geografía que demostró el poder de convocatoria del evento.