El santafesino Mirco Cuello noqueó en Libia y es nuevo campeón del mundo

El boxeador santafesino Mirco Cuello (16-0, 13 KO) escribió este viernes una página dorada para el deporte argentino. En Libia, derrotó por nocaut técnico en el segundo round al mexicano Sergio “Chakal” Ríos (19-1, 7 KO) y se consagró campeón mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Un triunfo aplastante
Desde la primera campana, Cuello impuso su ritmo y potencia. A segundos del final del primer asalto, envió a la lona al mexicano con una combinación precisa. Ríos se levantó y logró llegar al descanso, pero en el segundo round volvió a ser derribado y, tras ponerse de pie, recibió un demoledor gancho al hígado que obligó al árbitro a detener la pelea.
A sus 24 años, el púgil oriundo de Arroyo Seco se suma a Fernando “Pumita” Martínez como uno de los campeones mundiales argentinos en actividad y se convierte en el 43° en la historia del boxeo nacional.
Lo que viene: ¿Nick Ball?
Con el cinturón interino en su poder, Cuello quedó a un paso del británico Nick Ball (22-0-1, 13 KO), campeón regular de la AMB, quien peleará ante Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita. Un eventual triunfo de Ball podría abrir la puerta para una unificación.
Otro título argentino en Libia
La velada en Libia dejó otra alegría para el boxeo nacional: Josué Agüero se impuso por decisión unánime al mexicano Diego Alemán y conquistó el título Gold Superpluma de la AMB, manteniendo su invicto.
Un cierre polémico
En otro de los combates, el cruce entre el cubano Mike Pérez y el argentino Christian Luis terminó sin decisión. Pérez golpeó después de la campana del cuarto asalto y Luis no pudo continuar, lo que llevó al fallo de “No Contest”.
