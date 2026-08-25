Santiago “La Pantera” Cerutti comenzó a escribir una nueva página en su carrera. El esperancino tuvo su esperado debut profesional y lo hizo con una victoria por puntos frente al chaqueño Josué “Mike” Zacarías, luego de cuatro rounds de un combate duro y exigente.
Santiago “La Pantera” Cerutti debutó con triunfo en el profesionalismo
El boxeador local se impuso por puntos ante el chaqueño Josué “Mike” Zacarías, en un intenso combate de cuatro rounds disputado en Rosario.
En una noche especial para el boxeo de Esperanza, Cerutti se plantó ante un rival que no le regaló nada. Zacarías propuso una pelea intensa y obligó al esperancino a trabajar cada round, pero la “Pantera” supo responder, mantenerse firme y convencer a los jurados para quedarse con su primera victoria como profesional.
El triunfo tuvo además un condimento especial. Una vez conocido el resultado, la gente que se encontraba en el hotel se puso de pie y despidió al esperancino con una ovación. Una imagen que reflejó la importancia de la noche y el reconocimiento hacia un boxeador que llegó hasta este momento a base de sacrificio, entrenamiento y constancia.
Emotivo reconocimiento del público
Cerutti también tuvo presente a quienes fueron parte de sus primeros pasos en el boxeo. En medio de la emoción por el debut, agradeció especialmente a sus primeros técnicos, Chin y Jona Sañudo, protagonistas de una etapa fundamental en su formación.
La “Pantera” ya había demostrado condiciones en su recorrido amateur. Ahora, en el profesionalismo, tenía por delante el desafío de saber cómo responder ante un escenario diferente, con cuatro rounds y un rival dispuesto a ponerlo a prueba. Y respondió
El desafío del profesionalismo
Santiago Cerutti ganó en su debut profesional y dejó una primera impresión más que positiva. Rosario fue el escenario de su estreno y Esperanza tuvo nuevamente a uno de los suyos arriba de un ring importante.
El camino recién comienza, pero la primera página ya está escrita: la “Pantera” debutó, peleó y ganó.