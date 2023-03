Un cuento de hadas que suma capítulos...

El "milagro argentino" que no debe esconder lo de puertas para adentro

Ser sede del Mundial sub 20 y, por ende, clasificar a una selección que no lo había logrado adentro de una cancha, es otro gran logro puertas para afuera que no se discute, pero que tampoco debe esconder las carencias y precariedades de nuestro fútbol de todos los días.