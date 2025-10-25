Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año
Ya con la mira puesta en el Mundial 2026, el campeón del mundo se prepara para otra fecha FIFA con más amistosos.
Argentina espera por un nuevo encuentro de preparación. Crédito: Sam Navarro-Imagn Images
La Selección Argentina de fútbol, campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, con una gira por Estados Unidos, y se prepara para una nueva fecha FIFA en noviembre.
Concluido el cambio hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en las próximas ventanas FIFA, con una última antes de fin de año.
En octubre, el conjunto nacional venció 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico, en amistosos disputados en Miami.
Cuándo juega la Selección Argentina
La Selección argentina vuelve a jugar recién en noviembre de 2025. Será en la segunda fecha tras Eliminatorias, cuando dispute un sólo amistoso en sede exótica, luego de la suspensión del duelo con India
En noviembre es el turno de una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre. La primera parada será en Luanda, para enfrentar al local Angola, y la segunda iba a ser en Kerala, para chocar con India, aunque este encuentro fue cancelado y no se oficializó nuevo rival.
Calendario de la Selección Argentina en 2025: fechas y rivales
Angela vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en Angola
Rival a confirmar vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en sede a confirmar
