Video: el encontronazo de Rodrigo De Paul con un rival en la victoria del Inter Miami

El mediocampista argentino generó polémica en el campo durante el partido ante Nashville SC, llamando la atención de espectadores y redes sociales por su actitud frente al adversario.

De Paul protagonizó un encontronazo con Sam Surridge, delantero del equipo visitante.De Paul protagonizó un encontronazo con Sam Surridge, delantero del equipo visitante.
 12:21
Por: 

El partido de playoffs de la MLS 2025 entre Inter Miami y Nashville dejó un momento de alta tensión que se volvió viral. Rodrigo De Paul, volante argentino y figura del equipo dirigido por Javier Mascherano, protagonizó un encontronazo con Sam Surridge, delantero del conjunto visitante, durante un tiro libre.

Mirá tambiénInter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs

Durante el episodio, De Paul se acercó de manera desafiante a Surridge e intentó “leer” el apellido de su camiseta, un gesto destinado a minimizar al británico. La reacción de Surridge no se hizo esperar: empujó al mediocampista argentino. El árbitro Filip Dujic intervino de inmediato y sancionó a ambos jugadores con tarjeta amarilla.

La acción se convirtió rápidamente en tema de debate en redes sociales, sumándose a otras situaciones similares que De Paul había vivido con la selección argentina.

Triunfo y rendimiento del equipo

Más allá del incidente, Inter Miami logró imponerse por 3-1 frente a Nashville. De Paul destacó la actuación de su equipo en su debut en los playoffs. “Los playoffs son difíciles, así que queríamos empezar con una victoria en casa. El equipo mostró intensidad, concentración y supo cuándo atacar y cuándo defender. Hoy demostramos que estamos creciendo y eso es importante”, afirmó.

El volante también habló sobre la renovación de Lionel Messi. “Disfrutar de lo que hace es un privilegio. No habrá nadie igual, y estoy muy feliz de tenerlo en mi equipo cada fin de semana. La renovación es una gran noticia porque significa que estaremos juntos algunos años más”, expresó.

Aug 6, 2025; Fort Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF midfielder Rodrigo De Paul (7) waves toward the fans against Pumas UNAM during the second half of a Leagues Cup group stage match at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesEl equipo dirigido por Javier Mascherano busca consolidar su camino en la MLS.

De Paul resaltó además la necesidad de mantener el esfuerzo colectivo en las próximas instancias: “Jugaremos contra un gran equipo y tendremos que esforzarnos todavía más si queremos traer otra victoria. Estamos preparados para eso”.

Formato y desafíos en los playoffs

Los playoffs de la MLS presentan un formato distinto al fútbol tradicional. En la primera ronda, las series se juegan al mejor de tres partidos. Si un equipo gana los dos primeros encuentros, se programa un tercer partido solo si es necesario. Los empates no se contabilizan: si un partido termina igualado, se define directamente por penales.

Aug 16, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF forward Luis Suarez (9) celebrates with forward Lionel Messi (10), midfielder Baltasar Rodriguez (11) and midfielder Rodrigo De Paul (7) after scoring a goal against Los Angeles Galaxy during the second half at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesLa victoria posiciona a Inter Miami como favorito en la serie de playoffs.

A partir de los cuartos de final, las eliminatorias pasan a ser a partido único, con ventaja para el local según su posición en la fase regular. Si hay empate en los 90 minutos, se juega tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se recurre a penales. El próximo desafío de Inter Miami será el 1 de noviembre, visitando a Nashville SC, en busca de consolidar su avance en la competición.

