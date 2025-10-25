Video: el encontronazo de Rodrigo De Paul con un rival en la victoria del Inter Miami

El partido de playoffs de la MLS 2025 entre Inter Miami y Nashville dejó un momento de alta tensión que se volvió viral. Rodrigo De Paul, volante argentino y figura del equipo dirigido por Javier Mascherano, protagonizó un encontronazo con Sam Surridge, delantero del conjunto visitante, durante un tiro libre.
Durante el episodio, De Paul se acercó de maneradesafiante a Surridge e intentó“leer” el apellido de su camiseta, un gesto destinado a minimizar al británico. La reacción de Surridge no se hizo esperar: empujó al mediocampista argentino. El árbitro Filip Dujic intervino de inmediato y sancionó a ambos jugadores con tarjeta amarilla.
La acción se convirtió rápidamente en tema de debate en redes sociales, sumándose a otras situaciones similares que De Paul había vivido con la selección argentina.
Triunfo y rendimiento del equipo
Más allá del incidente, Inter Miami logró imponerse por 3-1 frente a Nashville. De Paul destacó la actuación de su equipo en su debut en los playoffs. “Los playoffs son difíciles, así que queríamos empezar con una victoria en casa. El equipo mostró intensidad, concentración y supo cuándo atacar y cuándo defender. Hoy demostramos que estamos creciendo y eso es importante”, afirmó.
El volante también habló sobre la renovación de Lionel Messi. “Disfrutar de lo que hace es un privilegio. No habrá nadie igual, y estoy muy feliz de tenerlo en mi equipo cada fin de semana. La renovación es una gran noticia porque significa que estaremos juntos algunos años más”, expresó.
El equipo dirigido por Javier Mascherano busca consolidar su camino en la MLS.
De Paul resaltó además la necesidad de mantener el esfuerzo colectivo en las próximas instancias: “Jugaremos contra un gran equipo y tendremos que esforzarnos todavía más si queremos traer otra victoria. Estamos preparados para eso”.
Formato y desafíos en los playoffs
Los playoffs de la MLS presentan un formato distinto al fútbol tradicional. En la primera ronda, las series se juegan al mejor de tres partidos. Si un equipo gana los dos primeros encuentros, se programa un tercer partido solo si es necesario. Los empates no se contabilizan: si un partido termina igualado, se define directamente por penales.
La victoria posiciona a Inter Miami como favorito en la serie de playoffs.
A partir de los cuartos de final, las eliminatorias pasan a ser a partido único, con ventaja para el local según su posición en la fase regular. Si hay empate en los 90 minutos, se juega tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se recurre a penales. El próximo desafío de Inter Miami será el 1 de noviembre, visitando a Nashville SC, en busca de consolidar su avance en la competición.
