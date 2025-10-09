#HOY:

Messi habló sobre la posibilidad de un nuevo embarazo de Antonela

El capitán argentino respondió con humor y dejó la puerta abierta a la llegada de un cuarto hijo. Su mensaje a Ángel de Brito generó revuelo en redes y programas de espectáculos.

Messi junto a su esposa y sus hijos. Crédito: Instagram
 21:25
Por: 

En medio de nuevos rumores sobre un posible embarazo de Antonela Roccuzzo, Lionel Messi volvió a ser tendencia. Esta vez no por sus goles, sino por una breve pero sugerente frase que alimentó las especulaciones: “En algún momento la van a pegar”, escribió el 10 en referencia a quienes aseguran que busca una nena con su pareja.

La declaración surgió como respuesta a una versión que se dio en el programa LAM, donde afirmaron que la pareja estaría intentando agrandar la familia. Lejos de desmentirlo rotundamente, Messi eligió reírse del asunto.

"Tochi" Messi en el parque. El crack fue visto por los fanáticos en el mítico lugar de Florida.Messi junto a Thiago

Un mensaje directo a Ángel de Brito

Fue el propio conductor del ciclo quien compartió el mensaje de Messi al aire: “Hola Ángel jajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar. Hace cuatro años que la tiran todos los años jajaja”. La frase, que combina complicidad y evasiva, fue tomada por muchos como una confirmación velada.

Lionel y Antonela ya son padres de Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7), y cada tanto reaparecen los rumores sobre la llegada de una hija. Aunque la familia nunca hizo declaraciones públicas al respecto, la idea parece no estar descartada.

Soccer Football - 2023 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 30, 2023 Inter Miami's Lionel Messi after winning the men's Ballon d'Or with his sons, Thiago, Mateo and Ciro REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY¿Se viene la nena? Foto: Reuters

Una pareja expuesta pero reservada

A pesar de ser una de las parejas más conocidas del país, los Messi-Roccuzzo manejan con cautela su vida privada. Sin embargo, la atención sobre ellos no cesa. Tanto en Miami como en Rosario, cada aparición pública genera revuelo. Y más aún cuando se trata de temas familiares.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, ilusión y comentarios afectuosos hacia la posibilidad de que llegue una “Mini Anto” a la familia.

"En algún momento...". Foto: Reuters

Una frase que no cierra puertas

Aunque Messi aclaró que no hay nada confirmado, su elección de palabras dejó a todos atentos. “En algún momento” puede ser una expresión de cansancio frente a los rumores, pero también un guiño a un deseo latente.

En cualquier caso, la pareja se muestra unida y feliz. Antonela continúa con sus proyectos como empresaria y figura en redes, mientras que Lionel disfruta del fútbol en Inter Miami y de su rol como papá.

