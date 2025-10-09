Messi habló sobre la posibilidad de un nuevo embarazo de Antonela

En medio de nuevos rumores sobre un posible embarazo de Antonela Roccuzzo, Lionel Messi volvió a ser tendencia. Esta vez no por sus goles, sino por una breve pero sugerente frase que alimentó las especulaciones: “En algún momento la van a pegar”, escribió el 10 en referencia a quienes aseguran que busca una nena con su pareja.
La declaración surgió como respuesta a una versión que se dio en el programa LAM, donde afirmaron que la pareja estaría intentando agrandar la familia. Lejos de desmentirlo rotundamente, Messi eligió reírse del asunto.
Messi junto a Thiago
Un mensaje directo a Ángel de Brito
Fue el propio conductor del ciclo quien compartió el mensaje de Messi al aire: “Hola Ángel jajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar. Hace cuatro años que la tiran todos los años jajaja”. La frase, que combina complicidad y evasiva, fue tomada por muchos como una confirmación velada.
Lionel y Antonela ya son padres de Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7), y cada tanto reaparecen los rumores sobre la llegada de una hija. Aunque la familia nunca hizo declaraciones públicas al respecto, la idea parece no estar descartada.
¿Se viene la nena? Foto: Reuters
Una pareja expuesta pero reservada
A pesar de ser una de las parejas más conocidas del país, los Messi-Roccuzzo manejan con cautela su vida privada. Sin embargo, la atención sobre ellos no cesa. Tanto en Miami como en Rosario, cada aparición pública genera revuelo. Y más aún cuando se trata de temas familiares.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, ilusión y comentarios afectuosos hacia la posibilidad de que llegue una “Mini Anto” a la familia.
"En algún momento...". Foto: Reuters
Una frase que no cierra puertas
Aunque Messi aclaró que no hay nada confirmado, su elección de palabras dejó a todos atentos. “En algún momento” puede ser una expresión de cansancio frente a los rumores, pero también un guiño a un deseo latente.
En cualquier caso, la pareja se muestra unida y feliz. Antonela continúa con sus proyectos como empresaria y figura en redes, mientras que Lionel disfruta del fútbol en Inter Miami y de su rol como papá.
