Messi despidió a Jordi Alba: “Se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte”
El lateral anunció su retiro al final de la temporada y el astro argentino le dedicó un emotivo mensaje en redes. La conexión Alba–Messi marcó una época gloriosa en el Barcelona y se replicó en Estados Unidos
Messi y Alba compartieron 12 años juntos entre Barcelona y Miami. Foto: Reuters
En plena concentración con la Selección Argentina, Lionel Messi se tomó unos minutos para despedir a su amigo y socio futbolístico Jordi Alba, quien anunció que colgará los botines al término de la temporada con Inter Miami. “Se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte”, escribió el capitán albiceleste en un posteo que conmueve por su cercanía emocional.
“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?”, le dedicó Messi al lateral español, que supo asistirlo en 23 goles oficiales en el Barcelona y tantos otros en partidos no oficiales o en su etapa compartida en Miami.
Alba y Messi se entendieron con solo mirarse. Durante nueve temporadas en el Barça y tres en Estados Unidos, tejieron una conexión letal que se volvió predecible… pero imparable. Pase al vacío del lateral, centro atrás y definición del 10. Todos sabían cómo terminaba la jugada, pero pocos la pudieron detener.
“Con Messi bastaba con mirarnos”, había dicho Alba en una entrevista años atrás. La frase resume una de las sociedades más eficaces del fútbol moderno, capaz de desarmar defensas con velocidad, precisión y química natural.
“¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?”, le escribió Messi en Instagram. Foto: Reuters
La despedida de un campeón
El defensor de 36 años publicó su decisión con un video emotivo y una carta que recorrió el mundo. Recordó sus inicios en el Atlético Hospitalense, su paso por Cornellà y Nàstic, su consolidación en Valencia y su década inolvidable en el FC Barcelona. También agradeció a la Selección Española y al Inter Miami por acompañarlo en su último tramo.
En su carrera acumuló más de 600 partidos profesionales, 15 títulos con el Barça, entre ellos una Champions League, y una Eurocopa con España. Cerrará su trayectoria en la MLS, habiendo levantado la Leagues Cup y la Supporters’ Shield con Inter Miami.
Jordi Alba deja una huella imborrable como uno de los mejores laterales del siglo. Foto: Reuters
Ya se había ido Busquets… y se viene Suárez
La salida de Jordi Alba se suma a la de Sergio Busquets, quien también anunció que se retirará al finalizar la temporada. Con esto, el Inter Miami pierde a dos de los cuatro referentes que acompañaron a Messi desde sus tiempos en el Barcelona. El tercero, Luis Suárez, aún no confirmó su futuro, pero todo indica que podría seguir un camino similar.
Messi, que renovó su contrato hasta 2026, quedará como el último eslabón activo de aquel Barça inolvidable. En un equipo en plena reconstrucción, su liderazgo será aún más clave tras la salida de quienes fueron sus mejores socios tanto adentro como fuera de la cancha.
