Unión-Newell’s se jugará el viernes 31 a las 21.15

La Liga Profesional confirmó que el encuentro entre Unión y Newell’s, correspondiente a la antepenúltima fecha de la fase clasificatoria del Clausura, se jugará el viernes próximo (31 de octubre) a las 21.15 en el Coloso del Parque Independencia.
A Unión le da lo mismo. Para Newell’s, la intención era jugarlo domingo o lunes para que Bernardi, el nuevo DT, tenga más tiempo de trabajo. En Unión, ¿volverá Estigarriba a la titularidad?
La intención de Newell’s era que el partido se jugara domingo o lunes, para darle más tiempo a Lucas Bernardi, el entrenador de la reserva que se hizo cargo de la primera hasta que finalice esta etapa, todavía con el riesgo matemático de mantener la categoría.
En Unión, la lesión de Solari (desgarro en el cuádriceps) lo mantendrá al margen del equipo, al menos, hasta el partido con Belgrano en la Docta, mientras que Julián Palacios se recuperará sin problemas.
El resto de los futbolistas están a disposición de Leonardo Madelón, que ahora con la fecha confirmada del encuentro con los leprosos rosarinos, definirá en qué momento le da descanso al plantel para encarar los días finales de la preparación y el viaje a Rosario, que se producirá el jueves en horas de la tarde.
Habrá que ver de qué manera va progresando Marcelo Estigarribia, aunque Agustín Colazo tuvo un buen partido y marcó un gol ante Defensa y Justicia. Palavecino es otro de los que anduvo bien en esa posición de volante por izquierda, participó en la jugada del primer gol (buen tándem por izquierda con Del Blanco, que envió el centro que capitalizó Tarragona, rebotó en Bologna y convirtió Colazo), además de haber sido protagonista en el segundo, que fue en contra cuando Palavecino intentó el pase atrás para la entrada de sus compañeros.
La defensa mejoró el rendimiento, que no venía siendo bueno en los últimos partidos, más allá de que surgió también la figura de Tagliamonte, quien detuvo un penal cuando el partido estaba 2 a 0 a favor del Tate.
Con este panorama, de no surgir nada raro se confirmará el arquero y los cuatro del fondo que vienen jugando, en tanto que el mediocampo tampoco sufriría variantes (Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Palavecino), mientras que habrá que esperar si la dupla sigue siendo Tarragona-Colazo o aparece nuevamente Estigarribia (autor del tercer gol) entre los titulares.
Unión también estará atento a lo que ocurra este lunes por la tarde con el encuentro que jugarán Barracas Central con Boca, que en su momento fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Angel Russo, para saber en qué posición se ubica en la tabla de la zona A antes del partido con Newell’s.
Después de visitar el Coloso, Unión recibirá en su estadio la visita de Barracas Central y en la última fecha visitará el barrio Alberdi cordobés para enfrentar a Belgrano, el equipo que dirige el Ruso Zielinski, que fue eliminado de la Copa Argentina en un polémico partido ante Argentinos Juniors, que terminó con duras declaraciones del entrenador celeste.
Por el lado de Newell’s, Lucas Bernardi tomó coraje y se hizo cargo de este pésimo presente de Newell’s. El técnico dejó la Reserva rojinegra con el objetivo de hacer el mejor papel posible en la Primera en los últimos tres partidos del actual Clausura que se transformó, con el correr de los partidos, en una pesadilla para el club del Parque Independencia. A pocos puestos del descenso y en medio de una fuerte crisis institucional, el ex jugador de la Lepra y nuevo DT tras la salida de Cristian el Ogro Fabbiani, no se guardó nada y analizó con crudeza el difícil presente del club.
“No recuerdo un momento como este del club. Nos fuimos rompiendo de a poco. No nos podemos romper más. No hay más chances. Se terminó eso de señalar responsables. Si hacemos eso, no entendemos el momento en el que estamos. Acá no hay margen de error”, indicó en conferencia de prensa.
"Esto no es lo mío, no tenía nada que hacer acá, la circunstancia del momento que vivimos me puso en una situación linda y compleja a la vez. Es la pasión que me atrapa estando dentro de Newell’s. No había otra respuesta. Lo que más se buscaba era cómo decir que no, no cómo decir que sí", expresó el entrenador de 48 años.
A su vez, el DT, que debutará el viernes ante Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 del Clausura, explicó por qué tomó la decisión de tomar el fierro caliente: «No había mucho para pensar, lo que me lleva a estar acá es la lealtad y el amor que tengo por Newell’s, aunque me digan loco».
A pesar de los comentarios, Bernardi bajó un mensaje positivo y de tranquilidad para afrontar los partidos que vienen: «Acá estamos, divirtiéndonos en un momento de complejidad, donde claramente mi decisión es con el corazón. Necesitamos absolutamente de todas las personas que sientan amor por el club, tenemos la necesidad de cambiar el mensaje y la energía. Necesitamos de todos los que son hinchas y lo sienten para dar el plus que necesitamos».
Bernardi dirigió a Newell’s en 2016, con un historial de cinco partidos ganados, cinco empatados y ocho perdidos. Luego condujo a Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz, Belgrano y Estudiantes. En 2019, tuvo su segundo ciclo en el Tomba. Más adelante, fue director deportivo de Newell’s hasta que se hizo cargo de la Reserva.
Después de enfrentar a Unión, la Lepra visitará a Huracán y cerrará en el Coloso contra Racing. Todavía no se aseguró la permanencia: está 25° con 30 unidades en la tabla anual, seis puntos por arriba de Aldosivi, el último. Pero si el Tiburón también termina último en promedios, que es el puesto que ocupa ahora, el penúltimo de la anual también perderá la categoría. Hoy por hoy, ese es San Martín de San Juan, que tiene 26 puntos, o sea cuatro por arriba de Newell’s, que está en zona de riesgo.
