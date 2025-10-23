Solari está desgarrado en Unión y recién estaría para el último partido

Augusto Solari se sometió a la resonancia magnética y tal cual lo adelantó Leonardo Madelón, el volante de Unión presenta un desgarro en el cuádriceps, motivo por el cual estará afuera del equipo por unas tres semanas y recién estaría en condiciones de volver a ser tenido en cuenta para el último partido de esta etapa clasificatoria, que será ante Belgrano de Córdoba en la Docta.
Por otra parte, lo de Julián Palacios es una molestia menor y no tendrá problemas de jugar el encuentro frente a Newell’s por la antepenúltima fecha, que aún no tiene día y hora de realización en el Parque Independencia.
Julián Palacios tiene una sobrecarga muscular, nada importante para que corra peligro y no pueda jugar en Rosario.
Cuando Madelón dijo que Solari estaba desgarrado, muchos se llevaron una sorpresa porque en ningún momento se pensó que era para tanto y, de hecho, el jugador finalizó el partido sin mostrar inconvenientes.
Se recuerda que Solari – que había sido titular en Santiago del Estero ante Central Córdoba – ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Palacios, precisamente, siendo una de las modificaciones experimentadas por Madelón cuando el partido estaba 2 a 0 a favor del Tate.
El plantel volvió a trabajar este miércoles y seguirá en la semana dependiendo del día de disputa del encuentro con Newell’s para saber en qué momento habrá descanso y si da la posibilidad de otorgarles dos días o uno al plantel.
El rival, complicado y con nuevo DT
A propósito de Newell’s, se designó oficialmente a Lucas Bernardi como entrenador del plantel profesional y dirigió este miércoles su primera práctica en Bella Vista. En un marco de tensión y acuciantes necesidades, el nuevo DT estuvo, este miércoles por la mañana, por primera vez a cargo del entrenamiento en el Centro Jorge Griffa.
Vale remarcar que Bernardi estaba al mando de la reserva y venía cumpliendo una campaña aceptable en esa divisional. Allí, llegó a sumar 21 puntos en ese certamen y ocupaba el sexto lugar en el grupo A, dentro del lote de los que pueden acceder a la siguiente ronda.
Una de las pocas buenas noticias dentro del campamento leproso, fue el retorno del joven mediocampista Valentino Acuña, quien viene de lograr el subcampeonato en el Mundial sub-20, que se desarrolló recientemente en Chile.
El volante fue titular en todos los encuentros y exhibió un muy buen nivel, siempre parado de doble cinco, al lado del Milton Delgado. Siempre se expuso como un engranaje importante en la formación del seleccionado que dirigió Diego Placente.
Acuña asoma como una opción válida en el elenco titular rojinegro, teniendo en cuenta el próximo pleito frente a Unión, y las ausencias obligadas de Ever Banega (expulsado) y Luca Regiardo (5ª amarilla).
A todo esto, el elegido para reemplazar a Bernardi en la reserva es un conocido de Unión. Se trata de Jorge “Coqui” Torres, quien se desempeñaba como entrenador de la 4ª división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
¿Cómo repercutió la victoria santiagueña?
La victoria de Central Córdoba ante Huracán en Parque Patricios (con un Darío Kudelka inestable pero con ganas de seguir), hizo que el equipo de De Felippe pegara el zarpazo para llegar a la primera posición en la tabla de la zona A, que comparte con Estudiantes. Ambos equipos aventajan a Unión por un punto, hasta que jueguen Barracas Central con Boca, el lunes que viene. Si gana Barracas, llegará a 21 al igual que Estudiantes y los santiagueños. Si gana Boca, llegará a 20 igual que Unión, por lo que, en este caso, convendría que se dé un empate.
Leonardo Madelón y su forma de ver los partidos. El equipo recuperó la memoria y le respondió muy bien el martes.
De todos modos, todo está muy apretado. Unión pasó de estar afuera (décimo), el martes a las 19.15 cuando Nazareno Arasa dio inicio al partido con Defensa y Justicia, a ubicarse ahora en la segunda posición. Pero solamente aventaja por dos puntos a Racing, que es el primero en quedar afuera de los ocho que irán al Reducido.
Al estar tan apretado, será inevitable que se saquen puntos entre sí desde acá hasta el cierre del torneo. Por ejemplo, en la próxima fecha jugarán Central Córdoba con Racing o Barracas Central con Argentinos Juniors, por lo que los cambios serán permanentes y tornarán incierta la clasificación de la mayoría de los equipos que están intentando la clasificación para la fase final.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.