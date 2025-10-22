Un 3 a 0 inobjetable del Tate

El “desmemoriado” Unión recuperó todo lo que tuvo y había perdido

Con este triunfo, Unión se salvó definitivamente del descenso (objetivo principal cuando lo fueron a buscar a Madelón) y está segundo en la tabla de la zona A a tres fechas del final. Mejoró en lo individual y en lo colectivo. Colazo, Fernández en contra y Estigarribia, los goles. Tagliamonte atajó un penal.