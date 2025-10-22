#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Fecha 13

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Unión ante Defensa y Justicia

Con un sólo partido por jugarse en la décimo tercera fecha del grupo A, así están las posiciones.

Unión no ganaba hace 4 partidos. Foto: Manuel Fabatía
 0:05
Por: 

Unión ganó 3-0 en el 15 de Abril de Santa Fe, contra Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025 este martes.

El equipo Madelón tuvo un arranque muy bueno y fue amenaza constante en el área del Halcón. Una vez que llegaron los tiros, cayó el gol.

Agustín Colazo gritó a los 35 minutos del primer tiempo tras una serie de rebotes en el área chica.

En el complemento, lo que pintaba para asistencia de Palavecino terminó siendo un gol en contra del visitante.

Faltando 10 minutos para que termine, Estigarribia le pegó solito de cabeza y selló un 3-0 clave.

Con un partido por jugar, así están las posiciones.

Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro