Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Unión ante Defensa y Justicia

Unión ganó 3-0 en el 15 de Abril de Santa Fe, contra Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025 este martes.
Con un sólo partido por jugarse en la décimo tercera fecha del grupo A, así están las posiciones.
El equipo Madelón tuvo un arranque muy bueno y fue amenaza constante en el área del Halcón. Una vez que llegaron los tiros, cayó el gol.
Agustín Colazo gritó a los 35 minutos del primer tiempo tras una serie de rebotes en el área chica.
En el complemento, lo que pintaba para asistencia de Palavecino terminó siendo un gol en contra del visitante.
Faltando 10 minutos para que termine, Estigarribia le pegó solito de cabeza y selló un 3-0 clave.
Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.
