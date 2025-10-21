Unión recibe a Defensa y Justicia con mayores obligaciones: horario y posibles formaciones

Unión recibe en Santa Fe este martes a Defensa y Justicia en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El Tatengue vuelve al 15 de Abril este martes por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Unión recibe en Santa Fe este martes a Defensa y Justicia en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputará desde las 19:15 horas de Argentina en el Estadio 15 de Abril. Se podrá ver por ESPN, ESPN Premium, Disney+ Premium y Disney+ Estándar.
El encuentro cierra la fecha 13 del segundo torneo de la Copa de la Liga y es clave para la lucha por entrar a playoffs, ya que un triunfo del Tatengue lo eyectará desde el décimo puesto al segundo; mientras que el “Halcón” puede quedar como único líder en caso de ganar este martes.
Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
¿Qué es lo que piensa Leo de cara a este martes?: por un lado, esperar a Marcelo “Chelo” Estigarribia lo más que se pueda y estirar el suspenso hasta último momento. La realidad es que “el socio de Tarragona” no está al ciento por ciento y por es la duda.
Lo que está confirmado es quién será su reemplazante: el “Huevo” Agustín Colazo, que viene de marcar un gol en Santiago del Estero en el último partido.
Al mismo tiempo, el entrenador ordenará el retorno de Julián Palacios por la banda derecha en reemplazo de Augusto Solari y al mismo tiempo la salida de Franco Fragapane, de muy bajo nivel en los últimos partidos.
Así las cosas, el que mantiene su lugar entre los once será Nicolás Palavecino, que apenas jugó un tiempo contra el “Ferroviario”, fue amonestado y se quedó en los vestuarios.
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
El rival de turno del Tate, Defensa y Justicia es una de las revelaciones del campeonato. Si tenemos en cuenta su campaña anterior, donde quedó en el décimo puesto con tan solo 19 unidades y no se clasificó para los playoffs, es toda una sorpresa la actualidad del Halcón.
En esta buena racha del equipo de Mariano Soso, hay una figura que se destaca, y es la de la línea de tres centrales. El técnico utilizó este esquema a lo largo de todo el Clausura, y los resultados están a la vista: es el escolta de la zona A y ya igualó las unidades conseguidas en el Apertura, con cuatro encuentros menos.
Dentro de este trío en la defensa, hay nombres que son indiscutidos. Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado salen de memoria. Pero uno de los jugadores que el técnico usaba para alternar era el de Emanuel Aguilera, central con un porte físico imponente, con 36 años y experiencia en el lomo, sumado a un ascenso con el club.
Lo cierto es que el defensor quedó fuera de la lista de convocados para el partido en el que el Halcón se impuso por 1-0 ante Argentinos, por una molestia en el aductor. Parecía que quedaría en eso nada más, en una molestia. Pero los estudios médicos arrojaron que el ex Atlas de México sufrió una ruptura fibrilar del aductor derecho y su recuperación demandaría aproximadamente cuatro semanas.
El entrenador del Halcón lo utilizó como una opción desde el banco, entrando para ganar en la altura gracias a sus 1,87 metros, ya sea para defender o atacar. Los de Soso no podrán contar con Aguilera, que se pierde, probablemente, todo lo que resta de Clausura y podría volver en unos hipotéticos playoffs.
