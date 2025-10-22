Leo Madelón: “Unión volvió a ser el equipo dinámico, generoso y molesto que a mí me gusta”
El entrenador agradeció al cuerpo técnico y los jugadores de la reserva porque “hicieron de Defensa y Justicia” en una de las prácticas. Dijo que Solari se desgarró. “No nos sobró fútbol pero tuvimos coraje”, señaló.
“Veníamos de un bajón y merecíamos ganar un partido como el de hoy", dijo el entrenador.
Madelón volvió a las fuentes. Necesitaba cambiar, probar algo distinto y por eso modificó esquema y nombres para jugar con Central Córdoba. No salió bien. El equipo perdió y jugó mal. Entonces, resolvió volver a las fuentes: el 4-4-2 y esa actitud combativa, de equipo que ejerce una presión constante sobre el rival y que lo domina físicamente. Todo eso mostró en la nochecita del 15 de Abril, ante la multitud que acompañó al equipo y que volvió a festejar de local después de mucho tiempo, pues solamente había ganado el partido con Estudiantes en el inicio de este torneo.
• “Volvimos a ser ese equipo dinámico, generoso y molesto. No nos sobró fútbol, pero sí tuvimos coraje y eso es lo que a la gente le gusta”.
• “Quiero agradecer al cuerpo técnico de la reserva porque hicimos una práctica el sábado donde ellos se pararon de la manera en que iba a jugar Defensa y Justicia y les dije que si salía todo bien, el triunfo iba a ser de ellos”.
• “Veníamos de un bajón y merecíamos ganar un partido como el de hoy. Siempre dijimos que había que salir de abajo y crecer como equipo. Ahora que nos liberamos de ese peso, ojalá podamos crecer en lo futbolístico”.
• “Creo que se desgarró Solari y tiene algún problemita personal Palacios. Vamos a una cancha difícil como es la de Newell’s. Esperemos clasificar para la alegría de la gente”.
• “Estuvo en la cancha Carlitos González, que es una gloria del club y le pedí que se quedara en el vestuario con nosotros, así que estuve charlando de fútbol con él y me dijo que vio bien al equipo”.
• “Del Blanco está madurando, el examen ya lo dio y lo que veo es que está cada día más fuerte. Creció muchísimo. En ese puesto lo tengo a Claudio Corvalán, que está dando una mano importante, hoy habló antes del partido y también lo tengo a Fernando Díaz. Pero Mateo anda muy bien, es un chico con mucho coraje”.
• “Lo mejor que tenemos es esta versión. Cuando nos corremos un poquito y creemos que somos más, nos complicamos. Quizás hubo un poquito de relajación”.
• “A Tagliamonte le doy mucha confianza. Y en los penales, le digo que se quede hasta el final, que no se tire antes. El es largo, así que puede llegar bien por más que no se tire antes”.
• “Había que darle buena circulación a la pelota. Cuando ellos la tuvieron, fue muy lejos de nuestro arco y eso fue productivo. Todo eso lo ensayamos el sábado con los chicos de la reserva. Y la verdad que ellos fueron clave, hicieron un buen trabajo táctica emulando a Defensa y Justicia y ví bien a varios”.
• “A mi me molesta cuando se pierde por desidia y porque estuvimos largos. Si perdés porque el arquero rival fue figura o porque erraste goles, te la comés. Pero lo que no me banco es cuando se pierde la capacidad de pelear el partido”.
• “Colazo se quería ir, tenía ofertas. Le dije que se quedara, que estuviera tranquilo. No jugaba y no me creía. Pero ahora lleva tres goles. Estigarribia también era discutido y ahora está marcando. Tarragona está ahí, al igual que Gamba. Me gusta tener a todos compitiendo.
Hoy recuperamos la mística de equipo compacto, que quizás no brilla en lo futbolístico pero da el máximo”.
• “Nosotros somos un equipo muy ancho y nos falta entrar por adentro. Atacamos mucho por afuera. Pero es la característica que tenemos”.
• “A lo mejor, Defensa pensó que estábamos mal de la cabeza, que nos habíamos caído. Y el equipo resurgió. Eso se llama resiliencia y sobre eso trabajamos”.
• “¿Para qué estamos?... Para entrenar mañana a la mañana. Vamos a ir a una cancha difícil, con un clima áspero seguramente… A la gente le digo que se quede tranquila, que el equipo volvió y no quiero mentirle. No le voy a vender pajaritos de colores”.
