La palabra del DT

Leo Madelón: “Unión volvió a ser el equipo dinámico, generoso y molesto que a mí me gusta”

El entrenador agradeció al cuerpo técnico y los jugadores de la reserva porque “hicieron de Defensa y Justicia” en una de las prácticas. Dijo que Solari se desgarró. “No nos sobró fútbol pero tuvimos coraje”, señaló.