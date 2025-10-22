Unión en modo VAR (Volvió Aquel Rabioso)

Después de cuatro fechas sin alegrías, el “perro rabioso” de Madelón volvió a ladrar y también morder cuando más lo necesitaba y goleó al “Halcón” de Varela. Antes de jugar, estaba afuera; ahora está segundo y es escolta solitario del líder.
Unión vs. Defensa y Justicia. Foto: Manuel Fabatía
En la zona de la muerte, Unión está vivito y goleando. Antes de arrancar la fecha, el Tate estaba afuera de todo, producto de apenas dos puntos sumados de doce en las últimas cuatro fechas del campeonato. Terminada la fecha, quedó segundo y escolta, con 20 unidades, mientras Estudiantes se “pincha” con 21 en la cima. Eso grafica la zona “A”, que sin dudas es la zona de la muerte, porque hay una tremenda paridad en un puñado de posiciones.
En una noche de octubre, volvió ese Unión “perro rabioso” de Leonardo Carol Madelón. Volvió a ganar, a gustar, a golear. Fue de las primeras fechas. Volvió a correr más que cualquiera, a meter, a defender en cero y a abrir el de enfrente por triplicado. Con los goles de Colazo, otro en contra y el tercero de Estigarribia se posiciona como el segundo equipo más goleador de la Argentina con 19 gritos (comparte el sitial con Vélez y Boca), apenas uno por debajo de los 20 goles de River Plate.
Y volvió en modo VAR, porque ahora es apenas una anécdota, pero los que estaban tomando café u otra cosa, debieron sugerirle a Arasa que revisara la mano del penal que le pudo dar el descuento al “Halcón” de Varela. Era, sin dudas, “revisable” de acá a la a China. Menos mal que Tagliamonte demostró esa particular especialidad: otra vez voló, evitó el descuento de penal y el 15 de Abril lo gritó como un gol de Unión. A propósito del arquero, hay que poner 500 lucas verdes para comprarlo en diciembre (se vence el préstamo de Racing de Avellaneda).
La victoria llega cuando Unión, no sólo el equipo de fútbol, más lo necesitaba en estos últimos tiempos. Quedan tres fechas, que serán fatales, para defender el puesto de escolta pensando en los mata-mata. Hay que ir, en 15 días y después de las elecciones, al Coloso del Infierno Independencia con un Newell’s que es un volcán a punto de erupción; recibir a Barracas Central (no hay que agregar más nada) y terminar en Alberdi con el duro Belgrano del “Vikingo”.
Unión en modo VAR cuando el VAR miró para otro lado. “Volvió aquel Rabioso”, ese perro que corre, mete, ladra y también muerde. El que arrancó a uno del descenso (herencia del “Kily”) y hoy está salvado a tres fechas del final.
En la zona de la muerte, Unión está vivito y goleando. Si defiende bien y no se hace los goles solos, puede sacar adelante cualquier partido. Porque ahora con Madelón le sobra lo que le faltó en el primer semestre con el “Kily”: el gol. Ganar después de cuatro fechas era de necesidad y urgencia para Madelón con sus players. Como el tango, volvió una noche. Aunque esta vez, todos los esperaban con esas camisetas abastonadas en el cemento de López y Planes.
