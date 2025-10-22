Aplastó a Defensa y Justicia: 3-0

Unión en modo VAR (Volvió Aquel Rabioso)

Después de cuatro fechas sin alegrías, el “perro rabioso” de Madelón volvió a ladrar y también morder cuando más lo necesitaba y goleó al “Halcón” de Varela. Antes de jugar, estaba afuera; ahora está segundo y es escolta solitario del líder.