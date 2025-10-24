Casasol, Malcorra y Domina, los temas actuales en Unión
Los vaivenes por la negociación para comprar Casasol, el posible arreglo con Levinton por la venta de Malcorra y la posibilidad de rever la situación de Domina para que se quede en Unión, no se vaya libre, o sea transferido.
Más allá de lo deportivo, de la concreción del objetivo que se le planteó a Madelón cuando lo fueron a buscar (que salvara a Unión del descenso) y de esta lucha por tratar de entrar, ahora, en el Reducido por el título de campeón del Clausura de la Liga Profesional, hay tres temas que están en el tapete en Unión: Casasol, Malcorra y Domina.
En el tire y afloje por Casasol
* Tema Casasol: siguen las gestiones con la familia Malvicino para la compra del predio. La semana pasada hubo una reunión y esta semana continuaron las charlas. El contrato de alquiler finalizó en diciembre del año pasado, se extendió hasta setiembre y ahora los propietarios del predio pretenden la venta. Unión quiere comprar Casasol y lo necesita. Es el lugar de entrenamiento del plantel profesional, más allá de ser también el lugar de concentración para los partidos como local. Además, se entrena también la reserva y se han venido haciendo obras, construyendo dependencias (últimamente el gimnasio para la reserva y un departamento médico), más allá del cuidado de las canchas y del predio en sí.
Desde hace más de 15 años, Unión lo utiliza para las prácticas del plantel y no solo ha sido el mantenimiento sino también las mejoras que se le han realizado al lugar, que está ubicado a la vera de la ruta 19, cerca del empalme con la autopista Santa Fe-Rosario.
Un necesario arreglo con Levinton
* Tema Malcorra: se acercaron mucho las partes (Unión y Levinton) para llegar a un acuerdo y que se levante el embargo que pesa sobre las cuentas del club, lo cual le ha creado un problema financiero y económico importante a la institución. Recordemos que la justicia marplatense determinó que Unión debe pagarle a Levinton la suma de 375.000 dólares por la venta que se hizo al Tijuana de México en 2016, luego de haber adquirido el pase del volante, que llegó de Aldosivi dos años antes, en 2014.
Levinton era el representante de Malcorra y propietario del 50 por ciento de los derechos económicos en el momento de la adquisición del pase a Aldosivi. Y reclama ese porcentaje.
Marcha atrás en lo de Domina
* Tema Domina: el contrato con el anterior representante expiró el día que Domina cumplió 20 años y ahora surge una ventana de negociación con el jugador que modifica sustancialmente la situación que se venía planteando hasta el momento. El presidente del club Luis Spahn, había manifestado que “hay que esperar a octubre” y seguramente este era el cuadro de situación que podía cambiar el rumbo de algo que se veía como difícil de resolver hasta hace algunas semanas. También existiría una oferta importante, acercada por un representante, para que el jugador emigre en este mercado de pases de fin de año. Ya sea con una venta o con la renovación del contrato, lo bueno es que Unión podría reveer la situación que se había planteado hasta este momento con el jugador, que irremediablemente se conducía a su libertad de acción.
Jerónimo Domina festejando un gol contra Atlético Tucumán. Crédito: Luis Cetraro
¿Y en lo futbolístico?, poco y nada para decir, salvo que Madelón moverá a los habitualmente suplentes en un partido de práctica ante Ateneo y que estos días, hasta el encuentro con Newell’s, permitirá la recuperación total de Palacios, aunque no así la de Solari, que está descartado para este encuentro y también para el de Barracas Central, en Santa Fe, por su desgarro.
Por el lado de Newell’s, la intención es que el partido con Unión se juegue lo más lejos posible y apuntan al lunes 3 de noviembre. Y se lo toma como una final, en el debut de Bernardi como entrenador, un hombre de la casa y con experiencia dirigiendo en Primera. Si el rojinegro suma al menos tres unidades en las tres jornadas restantes no se irá al descenso de forma directa, y en el peor de los casos debería jugar un desempate con el o los equipos que terminen con esa misma cantidad de puntos en la acumulada.
El dato alentador, se dice en Rosario, es que si Newell’s derrota en la fecha siguiente a Unión en el Coloso y además Aldosivi pierde en Mar del Plata con Independiente Rivadavia, dirigido por el ex leproso Alfredo Berti, y a la vez Godoy Cruz supera a San Martín de San Juan en Mendoza, se terminaría el via crucis ahí mismo. Sin más trámite el rojinegro quedaría a resguardo de todo riesgo de descenso con dos fechas por jugar.
