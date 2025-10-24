Más allá de lo deportivo

Casasol, Malcorra y Domina, los temas actuales en Unión

Los vaivenes por la negociación para comprar Casasol, el posible arreglo con Levinton por la venta de Malcorra y la posibilidad de rever la situación de Domina para que se quede en Unión, no se vaya libre, o sea transferido.