Argentina comienza a definir el equipo para la final del sub 20 ante Marruecos

Este domingo se define el nuevo campeón juvenil de fútbol. Cómo verlo y cuáles serían las formaciones.

Los pibes argentinos están preparados para la final. Crédito: AFA
 20:51

La Selección Argentina Sub 20 juega este domingo ante Marruecos por la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Mirá tambiénArgentina le ganó a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub-20

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente logró tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos.

El DT Diego Placente. Crédito: AFAEl DT Diego Placente. Crédito: AFA

En semis, se impuso 1-0 el miércoles ante Colombia, y pudo avanzar a la final del certamen, algo que no lograba desde 2007. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia.

El equipo nacional disputará la octava final del certamen, y buscará sumar su séptimo título de la categoría.

Los pibes argentinos están preparados para la final. Crédito: AFALos pibes argentinos están preparados para la final. Crédito: AFA

En la antesala del partido, el entrenador cuenta con Maher Carrizo, ya recuperado de su lesión, aunque aún no tiene asegurado su lugar entre los titulares. El mediocampista disputa un puesto con Ian Subiabre.

Por otro lado, también existe la posibilidad de que Valentino Acuña deje el equipo para dar ingreso a Tobías Ramírez, una de las alternativas que el cuerpo técnico analiza para reforzar la zona media. Además, Gianluca Prestianni podría retrasar

Este domingo, Argentina y Marruecos se medirán por conquistar el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, desde las 20 (hora argentina).

Probables formaciones de Argentina vs Marruecos

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

