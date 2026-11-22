La Selección argentina Sub 17 consiguió un triunfo importante en el Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente derrotó 2-1 a Mozambique por la segunda fecha del Grupo C y se recuperó de la derrota sufrida en el debut ante Australia.
La Selección argentina Sub 17 venció a Mozambique y sigue en carrera en Qatar
El equipo de Diego Placente ganó 2-1 por la segunda fecha del Grupo C, con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar. Después de la derrota en el debut, sumó sus primeros tres puntos y buscará la clasificación ante Dinamarca.
Matheo Machuca y Simón Escobar marcaron los goles del conjunto nacional, que llegó a tener una ventaja de dos tantos y debió sostener el resultado después del descuento africano sobre el cierre del primer tiempo.
El encuentro se disputó en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan. Con esta victoria, Argentina sumó sus primeros tres puntos y mantiene sus posibilidades de avanzar a los 16avos de final.
Machuca y Escobar marcaron para la Selección argentina
El equipo de Placente salió decidido a buscar el resultado desde el comienzo. A los cinco minutos, Matheo Machuca abrió el marcador con un remate cruzado de zurda, después de una buena jugada ofensiva por la banda derecha.
Argentina mantuvo la iniciativa y encontró el segundo tanto a los 31 minutos. Simón Escobar, capitán del seleccionado y jugador de Vélez, aprovechó un espacio en la defensa rival, avanzó y definió para ampliar la diferencia.
Cuando parecía que el conjunto nacional se iba al descanso con una ventaja cómoda, Mozambique encontró el descuento. Alirio Cuna convirtió en el tiempo agregado de la primera etapa, luego de una jugada desafortunada en el fondo argentino.
En el complemento, el seleccionado juvenil buscó administrar la ventaja y tuvo oportunidades para ampliar el marcador. Mozambique también presionó en busca del empate, pero Argentina logró sostener el resultado hasta el final.
Cómo quedó Argentina en el Grupo C del Mundial Sub 17
La victoria modificó el panorama del seleccionado argentino, que necesitaba sumar después de la caída por 1-0 frente a Australia en su primera presentación.
En la otra jornada del grupo, Australia y Dinamarca igualaron sin goles. De esta manera, el equipo oceánico quedó como líder con cuatro puntos, mientras que Mozambique y Argentina suman tres unidades cada uno. Dinamarca cierra la zona con un punto.
Por diferencia de gol, Mozambique se ubica por delante de Argentina, que ocupa el tercer puesto. Sin embargo, el formato del torneo permite que los ocho mejores terceros también accedan a la siguiente instancia.
El Mundial de Qatar cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina Sub 17
El equipo de Diego Placente tendrá su última presentación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre, cuando enfrente a Dinamarca desde las 12.30, en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan.
Será un partido determinante para las aspiraciones argentinas de continuar en el campeonato. En simultáneo, Mozambique se medirá con Australia, en un cierre de grupo que definirá las posiciones y los clasificados.
Después de un comienzo adverso, la victoria ante Mozambique le permitió a la Selección recuperar terreno y llegar con posibilidades a la última jornada del Mundial Sub 17.