Mundial juvenil

La Selección argentina Sub 17 venció a Mozambique y sigue en carrera en Qatar

El equipo de Diego Placente ganó 2-1 por la segunda fecha del Grupo C, con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar. Después de la derrota en el debut, sumó sus primeros tres puntos y buscará la clasificación ante Dinamarca.