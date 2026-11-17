Contundente 7 a 0 en Córdoba

Argentina fue un festival de goles y fútbol en la noche de los zurdos

Nico Paz en el primer tiempo y Mastantuono en el segundo (dos de los varios zurdos que puso Scaloni en cancha) la “rompieron”. Julián Alvarez también mostró su capacidad goleadora y ellos guiaron al equipo a un gran triunfo ante Costa Rica. El estadio tuvo un marco adecuado cuando se liberó el ingreso a una multitud que lo hizo en forma gratuita, ya con el partido empezado.