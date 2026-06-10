El Tottenham oficializó este miércoles la incorporación del defensor argentino Marcos Senesi, quien firmó contrato hasta 2030 y se convirtió en uno de los primeros refuerzos del club inglés para la próxima temporada.
Tottenham presentó a Marcos Senesi y apuesta a una renovación tras salvarse del descenso
El defensor entrerriano fue anunciado como refuerzo de los Spurs hasta 2030. Llega libre desde Bournemouth y será una de las caras nuevas del proyecto encabezado por Roberto De Zerbi.
La presentación se realizó a través de un video difundido en las redes sociales de la institución, con la participación especial de Osvaldo Ardiles, histórico exjugador de los Spurs y campeón del mundo con Argentina en 1978.
Senesi llega en condición de libre luego de completar cuatro temporadas en Bournemouth, donde se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo.
Un nuevo desafío en la Premier League
El defensor nacido en Concordia afrontará un salto importante dentro del fútbol inglés al incorporarse a uno de los clubes más tradicionales de la Premier League.
Durante su paso por Bournemouth disputó más de un centenar de partidos y fue protagonista de una etapa histórica para la institución, que logró clasificarse por primera vez a competiciones europeas.
Ahora buscará aportar experiencia y liderazgo a un Tottenham que viene de una temporada compleja y que apunta a reconstruirse para volver a pelear en los primeros puestos.
Los objetivos de Senesi
Tras oficializarse su llegada, el zaguero expresó su entusiasmo por incorporarse al conjunto londinense y dejó en claro cuáles son sus metas.
"Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda", afirmó.
Además, remarcó su compromiso con los hinchas: "Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los fanáticos se sientan orgullosos y llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece".
El respaldo de De Zerbi y la dirigencia
La incorporación fue celebrada tanto por la dirigencia como por el nuevo cuerpo técnico encabezado por Roberto De Zerbi.
El director deportivo Johan Lange destacó que Senesi aporta "calidad, inteligencia y liderazgo" y aseguró que su perfil encaja con la identidad futbolística que pretende desarrollar el club.
Por su parte, De Zerbi valoró especialmente las condiciones técnicas del argentino. "Me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando", señaló el entrenador italiano.
También destacó su capacidad para adaptarse a sistemas de juego basados en la posesión y su personalidad para desempeñarse en escenarios de máxima exigencia.