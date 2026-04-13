Jannik Sinner volvió al primer puesto del ranking ATP después de consagrarse en Montecarlo. La victoria ante Carlos Alcaraz le permitió recuperar la cima del circuito y abrir su semana número 67 como líder mundial, en un arranque de temporada que lo encuentra otra vez como una de las grandes referencias del tenis masculino.
Sinner desplazó a Alcaraz, volvió al 1 y sacudió el top ten del ATP
El italiano recuperó la cima del ranking tras ganar el Masters 1000 de Montecarlo ante Carlos Alcaraz. Cerúndolo sigue como el mejor argentino y Báez fue uno de los que más subió.
El título en el principado terminó de confirmar su momento. Sinner ya había encadenado grandes resultados en los primeros meses de 2026 y el trofeo sobre polvo de ladrillo le dio el impulso necesario para desplazar a Alcaraz en una pelea muy ajustada en la parte alta de la clasificación.
Montecarlo cambió la cima del circuito
La actualización del ranking dejó a Sinner con 13.350 puntos y a Alcaraz con 13.240, una diferencia mínima que refleja lo cerrada que está la lucha por el número uno. Más atrás aparecen Alexander Zverev y Novak Djokovic, en una tabla que volvió a moverse con fuerza después del Masters 1000.
El impacto no se limitó a la cima. Felix Auger-Aliassime escaló hasta el quinto lugar, Ben Shelton se metió sexto y Alex de Miñaur quedó séptimo. Taylor Fritz, Lorenzo Musetti y Daniil Medvedev completan un top ten que mostró varios cambios respecto de la semana anterior.
Uno de los movimientos más visibles se dio con Musetti, que quedó noveno después de perder terreno en Montecarlo. En paralelo, Sinner capitalizó al máximo su consagración y volvió a alterar el mapa principal del ranking justo antes del tramo más exigente de la gira sobre arcilla.
Cerúndolo sigue al frente entre los argentinos
En clave argentina, Francisco Cerúndolo se mantiene como el mejor ubicado y aparece en el puesto 19. Detrás suyo se sostienen Tomás Etcheverry y Mariano Navone, mientras que Sebastián Báez fue uno de los que más avanzó dentro del lote nacional.
Báez logró una suba de ocho posiciones y quedó 57°, una mejora que lo volvió a poner en movimiento dentro de una temporada con altibajos. También figuran dentro del top 100 Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña.
La foto del ranking muestra además un grupo numeroso de argentinos con presencia competitiva en el circuito. Cerúndolo sigue como referencia principal y detrás suyo aparece una base amplia que busca afirmarse en la gira europea de polvo de ladrillo.
Top ten del Ranking ATP
1º - Jannik Sinner (13.350)
2º - Carlos Alcaraz (13.240)
3º - Alexander Zverev (5.555)
4º - Novak Djokovic (4.710)
5º - Felix Auger-Aliassime (4.100)
6º - Ben Shelton (3.900)
7º - Alex de Miñaur (3.895)
8º - Taylor Fritz (3.870)
9º - Lorenzo Musetti (3.625)
10º - Daniil Medvedev (3.560)
Así están los argentinos en el Ranking ATP
19º - Francisco Cerúndolo (ARG)
29º - Tomás Etcheverry (ARG)
44º - Mariano Navone (ARG)
57º - Sebastián Báez (ARG)
61º - Román Burruchaga (ARG)
64º - Camilo Ugo Carabelli (ARG)
69º - Juan Manuel Cerúndolo (ARG)
73º - Thiago Tirante (ARG)
79º - Marco Trungelliti (ARG)
92º - Francisco Comesaña (ARG)