Tenis

Sinner supera a Félix Auger-Aliassime y se mete en semifinales en Montecarlo

El italiano derrotó a Auger-Aliassime en sets corridos y se metió entre los cuatro mejores del Masters 1000 de Montecarlo. Ahora enfrentará a Zverev con la mira puesta en el liderazgo del ranking.