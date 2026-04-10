El italiano Jannik Sinner (2° del mundo) ratificó su gran presente al imponerse con solidez sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) y clasificarse a las semifinales del Masters de Montecarlo, el tercer Masters 1000 de la temporada.
Sinner supera a Félix Auger-Aliassime y se mete en semifinales en Montecarlo
El italiano derrotó a Auger-Aliassime en sets corridos y se metió entre los cuatro mejores del Masters 1000 de Montecarlo. Ahora enfrentará a Zverev con la mira puesta en el liderazgo del ranking.
Sinner se llevó el encuentro por 6-3 y 6-4 en poco más de una hora y media de juego, mostrando firmeza en los momentos clave y un nivel sostenido que lo consolida como uno de los principales protagonistas del circuito.
El italiano atraviesa una racha destacada en torneos de esta categoría: viene de consagrarse en París, Indian Wells y Miami, encadenando títulos de gran peso. Si bien en Montecarlo no logró sostener su marca de campeonatos sin ceder sets —tras perder un parcial en octavos de final ante el checo Tomáš Macháč—, su rendimiento continúa siendo consistente.
En busca del número 1
Más allá del avance en el torneo, Sinner mantiene un objetivo claro: recuperar el liderazgo del ranking mundial. Para lograrlo, necesitará alcanzar una instancia superior a la del español Carlos Alcaraz o derrotarlo en una eventual final en el Principado.
El italiano, que ya se posiciona como uno de los jugadores más dominantes de la nueva generación, sigue sumando puntos clave en la carrera por la cima.
Semifinal de alto voltaje
En semifinales, Sinner tendrá un exigente desafío ante el alemán Alexander Zverev (3°), quien viene de superar al brasileño João Fonseca en un partido intenso que se definió por 7-5, 6-7(3) y 6-3 tras dos horas y 40 minutos de juego.
El historial favorece ampliamente al italiano, que domina el mano a mano por 8-4 y acumula siete victorias consecutivas ante el alemán, un dato que suma confianza de cara al cruce.
El cuadro se completa
Los otros dos semifinalistas surgirán de los duelos entre Carlos Alcaraz (1°) y el kazajo Alexander Bublik (8°), y el australiano Alex de Miñaur (5°) frente al local Valentin Vacherot.
De esta manera, el Masters de Montecarlo entra en su etapa decisiva con varios de los principales nombres del circuito en carrera y con Sinner como uno de los grandes candidatos al título.