La cámara corporal del árbitro esloveno Slavko Vincic permitió conocer nuevos detalles de la final del Mundial entre Argentina y España, disputada en Nueva Jersey. A casi un mes de aquel encuentro, comenzaron a difundirse imágenes que muestran los diálogos y las situaciones que atravesó el juez durante el partido.
Salió a la luz el inesperado pedido del árbitro a Messi durante la final del Mundial
La cámara corporal de Slavko Vincic registró un diálogo ocurrido durante el partido ante España, cuando el juez intervino ante una situación que involucraba a uno de los futbolistas argentinos.
Uno de los momentos que más llamó la atención tuvo como protagonista a Leandro Paredes. El mediocampista ingresó en el entretiempo en lugar de Nico González y apenas siete minutos después de comenzar el segundo tiempo recibió una tarjeta amarilla.
Desde entonces, el jugador argentino quedó condicionado y protagonizó algunas acciones en las que estuvo cerca de recibir una segunda amonestación.
La preocupación por Paredes
En una de las jugadas del encuentro, Paredes fue al piso en una acción con Lamine Yamal. Si bien el mediocampista no llegó a tocar al futbolista español, Vincic consideró que la intervención implicaba un riesgo debido a la intensidad de la disputa.
El antecedente de la tarjeta amarilla hizo que el árbitro prestara especial atención a la conducta del argentino. Una nueva infracción podía derivar en su expulsión y dejar a la Selección con un jugador menos en un tramo decisivo del partido.
Por ese motivo, el juez decidió intervenir y acercarse a Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, para pedirle que hablara con su compañero.
El pedido a Messi
El intercambio entre Vincic y Messi quedó registrado por la cámara corporal que llevaba el árbitro durante la final. El juez le manifestó al capitán argentino su preocupación por la situación de Paredes y le pidió que intentara calmarlo.
La conversación refleja el nivel de tensión que se vivía dentro del campo de juego y la atención que el árbitro mantenía sobre el mediocampista después de haber sido amonestado.
La intervención de Vincic tuvo como objetivo evitar que Paredes cometiera una nueva infracción que pudiera terminar con una segunda tarjeta y su posterior expulsión.
El partido había estado marcado por la tensión propia de una definición mundialista y el registro permite conocer algunos de los diálogos que habitualmente quedan fuera de las transmisiones televisivas.