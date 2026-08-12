Lionel Messi escribió una carta de despedida para su padre, Jorge, en la que recorrió distintos momentos de su vida y recordó el vínculo que los unió desde sus primeros pasos en el fútbol. Con dolor, reconoció que todavía le cuesta aceptar su partida y que siente que se fue demasiado pronto.
"Las piernas no me daban más" y "no sé cómo seguir": las impactantes frases de la carta de Messi
El 10 de Argentina publicó en redes sociales un mensaje de despedida para su padre, que murió días atrás. El dolor de un jugador que hizo su carrera junto a su papá.
“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comienza el mensaje. Messi admite que le resulta difícil imaginar que ya no podrá verlo ni hablar con él, aunque también reconoce que su padre estaba sufriendo y que su partida significó el final de ese padecimiento.
“Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió. La frase sintetiza uno de los sentimientos centrales de la carta: la sensación de que quedaron momentos pendientes por compartir.
El Mundial que soñaron juntos
En su despedida, Messi recordó especialmente el último Mundial y el deseo de Jorge de verlo disputar ese torneo. Contó que su padre le pedía constantemente que jugara aquella competencia y que, pocos días antes del comienzo, su estado de salud había empeorado.
“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, relató Messi. Durante el torneo, cada vez que terminaba un partido esperaba el mensaje de su padre. La ausencia de esa comunicación cotidiana fue una señal de que la situación era más grave de lo que imaginaba.
A pesar de todo, Messi siguió pensando en avanzar en la competencia para darle tiempo a su padre y conseguir que pudiera verlo jugar. Argentina llegó a la final, pero Jorge no pudo viajar.
“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, recordó Messi. El futbolista contó que intentó superar sus límites físicos en aquel partido, aunque finalmente no pudo sentirse bien y el equipo no logró quedarse con el título.
Al regresar, su padre creía que la final se había perdido por penales. “No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, escribió Messi, antes de recordar que, pese a no haber sido campeones, ambos habían disfrutado cada partido del recorrido.
Un padre presente desde el comienzo
La carta también reconstruye la infancia de Messi y el papel de Jorge durante sus primeros años como futbolista. “Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, recordó.
Su padre también estuvo presente en los partidos. Messi destacó que prácticamente nunca faltaba y evocó la manera en que sufría al verlo jugar, aunque no era habitual que le hiciera demasiados elogios.
Jorge fue mucho más que el padre del futbolista. “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió Messi para definir una relación que atravesó todas las etapas de su vida.
También recordó las discusiones y los reproches que existieron entre ambos, pero sostuvo que, con el tiempo, muchas veces las cosas terminaban ocurriendo como Jorge había anticipado.
La duda sobre continuar jugando
Uno de los pasajes más fuertes de la carta aparece cuando Messi habla de su futuro en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, confesó.
El futbolista reconoció que la muerte de su padre incluso le generó dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó.
La frase muestra hasta qué punto el fútbol estuvo ligado a la relación entre ambos. Jorge acompañó a Messi desde sus primeros entrenamientos, estuvo en los partidos y también fue representante durante buena parte de su trayectoria.
Un legado que continuará en sus hijos
Hacia el final del mensaje, Messi recordó que la felicidad de su padre estaba ligada al bienestar de toda la familia y, especialmente, a verlo jugar a él.
“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se me enteren los otros, verme jugar a mí... 🤫”, escribió.
El futbolista aseguró que la presencia de Jorge continuará de otra manera. Su legado, explicó, estará especialmente presente en la educación de sus hijos, a quienes intenta transmitir los mismos valores con los que fue criado.
“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, señaló.
Messi cerró la carta con un mensaje sencillo y definitivo: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.