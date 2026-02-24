Atlético de Madrid goleó a Brujas con un hat-trick de Sorloth y se metió en octavos

Atlético de Madrid no dejó dudas en casa: goleó 4-1 a Brujas en el Metropolitano y cerró la serie con autoridad para meterse en los octavos de final de la Champions League, luego del vibrante 3-3 en Bélgica.
Atlético de Madrid venció 4-1 a Brujas en el Metropolitano y selló su pase a octavos de la Champions League. Alexander Sorloth firmó un hat-trick y Johnny Cardoso aportó el otro gol.
Atlético de Madrid no dejó dudas en casa: goleó 4-1 a Brujas en el Metropolitano y cerró la serie con autoridad para meterse en los octavos de final de la Champions League, luego del vibrante 3-3 en Bélgica.
El equipo de Diego Simeone resolvió el cruce con un Alexander Sorloth encendido, autor de un hat-trick, y un aporte clave de Johnny Cardoso, en una noche donde el Atlético golpeó en los momentos justos.
El partido arrancó con intensidad y Brujas insinuó primero con una acción iniciada por Christos Tzolis, en un tramo donde el Atlético buscaba adueñarse del ritmo sin regalar espacios.
Cuando el visitante parecía cómodo, llegó el 1-0: Jan Oblak lanzó largo desde su arco, Sorloth ganó el duelo físico con Brandon Mechele y definió para romper el partido con una jugada directa, marca registrada en noches europeas.
Antes del descanso, Brujas encontró el empate con Joel Ordóñez de cabeza, y la serie volvió a quedar abierta por unos minutos, con el Atlético obligado a reordenarse.
En el complemento, el Atlético recuperó la ventaja con un remate de Johnny Cardoso tras un rebote, un golpe que inclinó la balanza y devolvió la calma al Metropolitano.
Con el partido ya en su terreno, el equipo de Simeone encontró espacios. Una combinación entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman dejó servido el segundo de Sorloth, que empezó a firmar una noche inolvidable.
El noruego completó su hat-trick con un cabezazo para el 4-1 definitivo y selló el pase a octavos. Ahora, Atlético espera rival: Tottenham o Liverpool.
En Italia hubo sorpresa: Inter volvió a caer ante Bodø/Glimt y quedó eliminado con un global de 5-2. El equipo noruego amplió la ventaja con goles de Jens Petter Hauge y Håkon Evjen, y el descuento de Alessandro Bastoni no alcanzó.
En Inglaterra, Newcastle confirmó su clasificación al eliminar a Qarabağ con un global de 9-3. Con goles tempranos de Sandro Tonali y Joelinton, manejó el trámite y ahora espera rival entre Barcelona o Chelsea.
Además, Bayer Leverkusen avanzó tras empatar 0-0 con Olympiacos y sostener el 2-0 logrado en Grecia. El equipo alemán dominó y aguarda en octavos por Bayern Múnich o Arsenal.