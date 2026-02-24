#HOY:

Sheinbaum aseguró que “no hay ningún riesgo” y ratificó a Jalisco como sede del Mundial 2026

Luego de la ola de violencia en Jalisco, Claudia Sheinbaum afirmó que el Mundial 2026 tiene “todas las garantías” y que “no hay ningún riesgo” para visitantes. Guadalajara recibirá cuatro partidos del torneo.

Sheinbaum dijo que “no hay ningún riesgo” para el Mundial 2026 en Jalisco. Foto: ReutersSheinbaum dijo que “no hay ningún riesgo” para el Mundial 2026 en Jalisco. Foto: Reuters
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a despejar dudas sobre la seguridad en Jalisco y afirmó que “no hay ningún riesgo” para la realización del Mundial 2026, en un estado que volvió a quedar bajo foco por episodios de violencia.

Ante una consulta puntual por Guadalajara, la capital jalisciense, la mandataria respondió con una frase breve que buscó bajar la tensión: “todas las garantías”. La ciudad será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 U.S. President Donald Trump, Mexico's President Claudia Sheinbaum and Canada's Prime Minister Mark Carney pose for a picture with FIFA President Gianni Infantino after drawing their respective countries during the FIFA World Cup 2026 draw Pool via REUTERS/Dan MullanMéxico comparte la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá. Foto: Reuters

“Todas las garantías” para turistas y delegaciones

Sheinbaum sostuvo que el lunes bajó la cantidad de incidentes y dijo que espera que la actividad se normalice. También mencionó un refuerzo de presencia de fuerzas de seguridad en Jalisco y algunas zonas de Michoacán.

El mensaje apunta a un objetivo doble: proteger la imagen internacional del país en la antesala del Mundial y, a la vez, dar una señal de previsibilidad para turistas, selecciones y logística FIFA.

A drone view of Akron Stadium after four soccer matches in Mexico were postponed following violence near Guadalajara triggered by a military operation that left cartel leader Nemesio Oseguera dead, with FIFA monitoring the situation in the 2026 World Cup host city Zapopan, on the outskirts of Guadalajara, Mexico, February 24, 2026. REUTERS/Jose Luis GonzalezGuadalajara será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, según el calendario FIFA. Foto: Reuters

Los cuatro partidos que tendrá Guadalajara

El calendario oficial ubica a Guadalajara como una de las sedes mexicanas del torneo, junto con Ciudad de México y Monterrey. En esa ciudad se jugarán cuatro encuentros de la fase de grupos.

  • 11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repechaje europea.
  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur.
  • 23 de junio: Colombia vs. ganador de la repechaje intercontinental.
  • 26 de junio: Uruguay vs. España.

Una sede clave en el Mundial 2026

Jalisco proyecta una fuerte afluencia de visitantes durante el evento, con Guadalajara como polo turístico y de infraestructura. La apuesta oficial es sostener normalidad operativa y blindaje de seguridad en torno a los estadios y zonas de circulación.

México será anfitrión por tercera vez en su historia, tras 1970 y 1986. La declaración de Sheinbaum busca que el Mundial 2026 no quede atrapado por la coyuntura y conserve su hoja de ruta.

