Tras los incidentes

Sheinbaum aseguró que “no hay ningún riesgo” y ratificó a Jalisco como sede del Mundial 2026

Luego de la ola de violencia en Jalisco, Claudia Sheinbaum afirmó que el Mundial 2026 tiene “todas las garantías” y que “no hay ningún riesgo” para visitantes. Guadalajara recibirá cuatro partidos del torneo.