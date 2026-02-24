Sheinbaum aseguró que “no hay ningún riesgo” y ratificó a Jalisco como sede del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a despejar dudas sobre la seguridad en Jalisco y afirmó que “no hay ningún riesgo” para la realización del Mundial 2026, en un estado que volvió a quedar bajo foco por episodios de violencia.
Ante una consulta puntual por Guadalajara, la capital jalisciense, la mandataria respondió con una frase breve que buscó bajar la tensión: “todas las garantías”. La ciudad será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo.
Sheinbaum sostuvo que el lunes bajó la cantidad de incidentes y dijo que espera que la actividad se normalice. También mencionó un refuerzo de presencia de fuerzas de seguridad en Jalisco y algunas zonas de Michoacán.
El mensaje apunta a un objetivo doble: proteger la imagen internacional del país en la antesala del Mundial y, a la vez, dar una señal de previsibilidad para turistas, selecciones y logística FIFA.
El calendario oficial ubica a Guadalajara como una de las sedes mexicanas del torneo, junto con Ciudad de México y Monterrey. En esa ciudad se jugarán cuatro encuentros de la fase de grupos.
Jalisco proyecta una fuerte afluencia de visitantes durante el evento, con Guadalajara como polo turístico y de infraestructura. La apuesta oficial es sostener normalidad operativa y blindaje de seguridad en torno a los estadios y zonas de circulación.
México será anfitrión por tercera vez en su historia, tras 1970 y 1986. La declaración de Sheinbaum busca que el Mundial 2026 no quede atrapado por la coyuntura y conserve su hoja de ruta.