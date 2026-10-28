El suizo que desafió al Big Four

Wawrinka anunció su retiro del tenis profesional: ganó tres Grand Slam y la Copa Davis

El tenista suizo, ex número tres del mundo, confirmó que pondrá fin a su carrera profesional tras más de dos décadas en el circuito. Ganó 16 títulos ATP, conquistó tres torneos de Grand Slam y fue una pieza clave en el histórico título de Suiza en la Copa Davis de 2014.