Luego de tres exitosas ediciones realizadas en Santa Fe, más precisamente en la cancha del Club Náutico El Quillá, se viene la cuarta convocatoria a uno de los eventos que ya se ha convertido en una tradición: el campus de hockey organizado conjuntamente por Stefanía Antoniazzi y Hockey Plus.
El campus de Stefi Antoniazzi se traslada Esperanza
La cuarta edición del campus organizado conjuntamente por la ex Leona y Hockey Plus se realizará el domingo 29 de noviembre desde las 9 hasta las 17 en el polideportivo de la entidad esperancina. Está destinado a jugadoras y jugadores de 9 a 16 años, quienes aprenderán técnicas y habilidades mientras juegan y se divierten.
En esta oportunidad, la cuarta cita se llevará a cabo en la ciudad de Esperanza, más precisamente en las instalaciones del polideportivo del Club Alma Juniors, en la cabecera del Departamento Las Colonias, de la cual El Litoral nuevamente es uno de los acompañantes.
Stefi Antoniazzi, quien ha desarrollado casi toda su carrera deportiva (desde muy chica) en El Quillá, en la actualidad se desempeña en el Club Tristán Suárez, en Buenos Aires, equipo que milita en la Segunda División de la Liga Metropolitana: "Estamos muy contentas con la campaña que hicimos este año. Estuvimos muy cerca de jugar el repechaje para ascender a la A, pero quedamos afuera por muy poquitos puntos y por detalles. Deportivamente, sentíamos que teníamos el nivel para pelear por ese objetivo", expresó Stefi en comunicación con El Litoral.
Antoniazzi, quien también jugó en el Real Polo Club de Barcelona, España, agregó sobre Tristán Suárez: "Tenemos buenas sensaciones para lo que viene. Es un equipo joven pero con mucho talento y ganas de crecer. Personalmente estoy muy cómoda y contenta con mi presente acá".
Este fin de semana culmina la fase regular de la Liga Metropolitana y el equipo de "Las Monas", como señaló Stefi, no logró superar el repechaje y quedó afuera de la definición por el ascenso la Primera División, pero la jugadora santafesina, que tuvo la gran experiencia de vestir la camiseta de Las Leonas en competencias internacionales oficiales, ya está trabajando en la organización de la cuarta edición del Campus junto a Hockey Plus.
La propia Stefi invita a las chicas y chicos que tienen intenciones de participar de la siguiente manera: "Se viene una nueva oportunidad para vivir un día a puro hockey, donde vas a poder entrenar, aprender, compartir y seguir potenciando tu juego".
"Esta vez nos encontraremos en el Club Alma Juniors de Esperanza para vivir una nueva edición del Campus Hockey Plus, donde además del entrenamiento técnico y el desarrollo de tus habilidades, habrá juegos y partidos en equipo; y por supuesto, muchos premios y sorpresas".
"¡No te lo podés perder! Se viene una nueva jornada llena de hockey, aprendizaje y diversión. Será el domingo 29 de noviembre en el Club Alma Juniors, de 9 a 17, para chicas y chicos de 9 a 16 años".
"Tené en cuenta que los cupos son limitados. La inscripción cuesta $90.000 para socios/as del Club Alma Juniors y $100.000 para no socios/as. Esto incluye almuerzo, hidratación, snacks y la remera del campus".
"Ya está abierta la primera tanda de inscripción. Aprovechá el precio promocional hasta el 6 de noviembre. Anotate ahora y reservá tu lugar, sin necesidad de pagar. Es importante que te inscribas con anticipación para que podamos organizar los talles de las remeras. ¡No lo dejes para último momento!"
"El link de inscripción es https://forms.gle/1xp7Fw3No52xgQrD6. Completá el formulario de preinscripción disponible en nuestra biografía. El cupo quedará confirmado una vez realizado el pago correspondiente".
"Podés pagar por transferencia al siguiente alias: campus.hp y enviás el comprobante de pago junto con nombre y apellido al +54 342 538-0560".