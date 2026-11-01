En Alma Juniors, con acompañamiento de El Litoral

El campus de Stefi Antoniazzi se traslada Esperanza

La cuarta edición del campus organizado conjuntamente por la ex Leona y Hockey Plus se realizará el domingo 29 de noviembre desde las 9 hasta las 17 en el polideportivo de la entidad esperancina. Está destinado a jugadoras y jugadores de 9 a 16 años, quienes aprenderán técnicas y habilidades mientras juegan y se divierten.