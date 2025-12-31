Oportunidad única para los fans de la F1: Suzuka pone a la venta fragmentos del asfalto del histórico circuito

Los aficionados a la Fórmula 1 tendrán la posibilidad de adquirir un pedazo auténtico de uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.
En medio de las obras de reacondicionamiento del trazado, el circuito de Suzuka anunció que pondrá a la venta fragmentos del asfalto original retirado de la pista, una oportunidad inédita para los fanáticos de la Fórmula 1.
El Suzuka International Racing Course, sede del Gran Premio de Japón, anunció que venderá fragmentos del asfalto original que será retirado durante las obras de reasfaltado previstas en algunos sectores del trazado antes de la temporada 2026.
La iniciativa fue comunicada por el propio circuito a través de sus redes sociales.
“En el marco de las obras en el sector oeste del circuito, ofrecemos a la venta el asfalto sobre el que se han disputado numerosas grandes carreras, como la Fórmula 1 y las 8 Horas de Suzuka”, señaló el comunicado publicado en la red social X. Hasta el momento, no se informó el precio ni la cantidad de unidades que estarán disponibles.
Las imágenes difundidas muestran la extracción de cilindros de asfalto en la zona de la chicana previa a la recta principal, un sector cargado de simbolismo dentro de la historia de la Fórmula 1. Allí se produjeron momentos decisivos que marcaron campeonatos y rivalidades inolvidables.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1989, cuando Alain Prost y Ayrton Senna, compañeros en McLaren y rivales por el título mundial, protagonizaron un choque que definió el campeonato a favor del piloto francés.
Ese mismo escenario volvió a ser clave en 1990, cuando otro incidente entre ambos selló la consagración de Senna, reforzando el estatus mítico del trazado japonés.
El anuncio generó reacciones diversas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos celebraron la posibilidad de poseer un objeto único de la historia del automovilismo, otros cuestionaron la comercialización del material.
“Hoy en día todo puede convertirse en un producto”, comentó un usuario, mientras que otro pidió que se produzcan grandes cantidades y se fije un precio accesible. También hubo sorpresa por el tamaño y el grosor de los fragmentos extraídos, descritos como “sorprendentemente macizos”.
El circuito no detalló los motivos específicos del reasfaltado parcial, aunque se presume que se trata de tareas de mantenimiento habituales. En los últimos años no se registraron inconvenientes graves con el pavimento, aunque sí se produjeron interrupciones de sesiones por incendios de pasto en los márgenes de la pista.
Suzuka es sede del Gran Premio de Japón desde 1987, con excepción de las temporadas 2020 y 2021, suspendidas por la pandemia de coronavirus. Además, el circuito estuvo ausente del calendario en 2007 y 2008, cuando la carrera se disputó en Fuji, propiedad de Toyota.
Suzuka, en cambio, pertenece a Honda, histórico competidor de la marca rival y símbolo del automovilismo japonés.