Sede del GP de Japón desde 1987

Oportunidad única para los fans de la F1: Suzuka pone a la venta fragmentos del asfalto del histórico circuito

En medio de las obras de reacondicionamiento del trazado, el circuito de Suzuka anunció que pondrá a la venta fragmentos del asfalto original retirado de la pista, una oportunidad inédita para los fanáticos de la Fórmula 1.