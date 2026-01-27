Vélez se lo dio vuelta a Talleres en Liniers y sigue perfecto en el Apertura 2026

El calor apretó desde temprano y el partido se jugó con dientes apretados, más tensión que vuelo. Talleres tuvo la primera eficacia en un trámite cerrado, de esos que se definen por detalles y no por dominio sostenido.
En el Amalfitani, Vélez venció 2-1 a Talleres este martes 27 de enero, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Schott abrió para la visita; Lanzini y Joaquín García lo dieron vuelta.
Vélez también avisó, pero en el primer tiempo le faltó el último toque. En un encuentro parejo, el que pegó primero fue el equipo cordobés y obligó al local a cambiar el libreto para no perder su arranque ideal.
A los 28 minutos, Talleres encontró el 1-0 en una jugada preparada: córner, salto en el área y cabezazo de Augusto Schott para romper el cero. El Fortín sintió el impacto, pero no se desordenó: empezó a empujar con paciencia.
El complemento trajo otra intensidad. Vélez aceleró la circulación y, cuando el partido pedía una acción sucia, llegó el empate: un remate de Diego Valdés terminó desviado en Matías Catalán y descolocó a Guido Herrera.
Con el envión, el local pasó al frente rápido. A los 53’, Manuel Lanzini sacó un tiro libre directo que sorprendió y cambió el clima del Amalfitani: de la urgencia a la confianza, en un par de minutos.
Talleres no se entregó. Después del 2-1, la visita tuvo chances claras para empatarlo, pero se topó con Álvaro Montero, decisivo en una ráfaga de intervenciones que mantuvo a Vélez de pie cuando más lo apretaban.
En ese tramo también apareció el VAR: Talleres zafó de un penal en contra tras revisión, en una acción que calentó el cierre y estiró la sensación de partido abierto hasta el final.
A diez del cierre llegó el golpe definitivo. Joaquín García, en su regreso tras una lesión prolongada, capturó un rebote en el área y definió con potencia para sentenciar el 2-1. Vélez no sobró nada, pero fue clínico cuando tuvo que serlo.
Con dos triunfos en dos fechas, el Fortín sostiene el puntaje ideal y manda un mensaje: en Liniers se puede sufrir, pero también se aprende a ganar así. Y esos puntos, en torneos cortos, suelen valer doble.
Torneo Apertura 2026.
Fecha 1.
Vélez 2-1 Talleres.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Salomé Di Iorio.
Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós; Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Matías Arias; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Matías Galarza, Juan Sforza, Rick Lima Morais; Ulises Ortegoza; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Goles en el primer tiempo: 27m Augusto Schott (T).
Goles en el segundo tiempo: 8m Manuel Lanzini (V); 34m Joaquín García (V).__IP__
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Diego Valdés por Arias (V); Maher Carriz por Aliendro (V); 17m Valentín Depietri por Sforza (T); Matías Gómez por Baroni (T); 25m Lucas Robertone por Lanzini (V); 33m Luis Miguel Angulo por Rick (T); 34m Joaquín García por Gordon (V); 42m Martín Rio por Galarza (T); Emanuel Mammana por Romero (V); Valentin Davila por Ortegoza (T).