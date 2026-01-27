Por 2-1

Vélez se lo dio vuelta a Talleres en Liniers y sigue perfecto en el Apertura 2026

En el Amalfitani, Vélez venció 2-1 a Talleres este martes 27 de enero, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Schott abrió para la visita; Lanzini y Joaquín García lo dieron vuelta.