Vélez se llevó un triunfo de Córdoba ante Instituto

A los 25 minutos de la etapa inicial, Braian Romero recibió la pelota dentro del área, quedó de cara al arco para sacar un remate, pero prefirió enganchar ante la presión de un defensor y terminó perdiendo el esférico.
Con menos de 10’ para el entretiempo, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal a favor del cuadro cordobés luego de que el balón impactara en el brazo de Lisandro Magallán tras un remate de Jhon Córdoba. No obstante, el VAR, a cargo de José Carreras, invalidó la acción por un fuera de juego previo.
El festejo fortinero en Córdoba. Crédito: Prensa Vélez
De esta manera, el encuentro se fue al descanso sin modificaciones en el resultado y con Vélez un poco más replegado sobre el cierre que en el inicio de la partida.
Cuando parecía que el encuentro finalizaría en igualdad sin goles, Tobías Andrada apareció en el borde del área para sacar un derechazo tras una gran asistencia de Matias Arias, quien con una sutileza dejó la pelota servida para que el delantero abra el marcador en los instantes finales de la partida.