Vélez se llevó un triunfo de Córdoba ante Instituto

El Fortín anotó de forma agónica mediante Tobías Andrada y sumó de a tres en el arranque del Torneo Apertura.

El festejo fortinero en Córdoba. Crédito: Prensa VélezEl festejo fortinero en Córdoba. Crédito: Prensa Vélez
Vélez Sarsfield se impuso este jueves como visitante por 1-0 ante Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.

El agónico gol del triunfo para el “Fortín” lo convirtió Tobías Andrada, a los 46 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sumaron sus primeros puntos en el campeonato local mientras se preparan para recibir a Talleres, el próximo martes desde las 17:45.

En tanto, la “Gloria” visitará Vicente López para medirse ante Platense, que igualó sin goles ante Unión, el lunes 26 de enero a partir de las 17:00.

Con errores en la salida de Instituto, el elenco de Liniers logró llegar con peligro en dos oportunidades al área del arquero Manuel Roffo, aunque no tuvo la eficacia necesaria para romper el cero.

A los 25 minutos de la etapa inicial, Braian Romero recibió la pelota dentro del área, quedó de cara al arco para sacar un remate, pero prefirió enganchar ante la presión de un defensor y terminó perdiendo el esférico.

Con menos de 10’ para el entretiempo, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal a favor del cuadro cordobés luego de que el balón impactara en el brazo de Lisandro Magallán tras un remate de Jhon Córdoba. No obstante, el VAR, a cargo de José Carreras, invalidó la acción por un fuera de juego previo.

De esta manera, el encuentro se fue al descanso sin modificaciones en el resultado y con Vélez un poco más replegado sobre el cierre que en el inicio de la partida.

Cuando parecía que el encuentro finalizaría en igualdad sin goles, Tobías Andrada apareció en el borde del área para sacar un derechazo tras una gran asistencia de Matias Arias, quien con una sutileza dejó la pelota servida para que el delantero abra el marcador en los instantes finales de la partida.

