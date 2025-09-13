TC: la Copa de Oro abre en San Luis

La acción en el Autódromo Rosendo Hernández comienza este sábado. La Fórmula 2 dará inicio a la jornada a las 9:00, seguida por el primer entrenamiento del TC Pista a las 9:25. El TC saldrá a pista para su primera práctica a las 11:05. La carrera del domingo comienza a las 13.30.
San Luis tiene una conexión especial con la Copa de Oro, ya que fue la sede de la primera apertura de los playoffs en 2008.
El Turismo Carretera (TC) llegó a San Luis para dar inicio a la Copa de Oro, su fase definitoria. La categoría, la más importante del automovilismo argentino, generó una gran expectativa en la provincia, que se vio reflejada en la presentación oficial.
El evento principal tuvo lugar el viernes, cuando los autos de Germán Todino y Matías Canapino realizaron una exhibición por las calles de la ciudad. Una multitud, incluyendo aficionados de todo el país y de Chile, se congregó para ver de cerca los vehículos y escuchar el inconfundible sonido de sus motores.
La caravana culminó en el Centro Cultural, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa. Estuvieron presentes autoridades locales como el intendente de San Luis, Gastón Hissa, además de pilotos de renombre como Mariano Werner, Norberto Fontana y el propio Todino. El gerente general de la ACTC, Fernando Miori, destacó la importancia del apoyo gubernamental: "No es fácil organizar una fecha de Turismo Carretera. Si el Estado no está detrás, es casi imposible", afirmó.
Actividad en pista y datos clave de la Copa de Oro
San Luis tiene una conexión especial con la Copa de Oro, ya que fue la sede de la primera apertura de los playoffs en 2008. Esta es la novena vez que la provincia es anfitriona del arranque de esta fase y la cuarta ocasión consecutiva desde 2022.
Desde su creación en 2008, se han disputado 83 carreras en el marco de la Copa de Oro. Mariano Werner es el piloto con más triunfos, acumulando 11 victorias, seguido por Matías Rossi y Julián Santero, ambos con 5.
Julián Santero: en busca de la victoria obligatoria
El actual campeón, Julián Santero, llega a San Luis con una motivación extra: necesita ganar.
El piloto mendocino no solo busca una victoria para engrosar su historial, sino que la necesita para sumar los 8 puntos que se otorgan por ganar una carrera en la temporada regular. A diferencia de otros pilotos como Agustín Canapino, que inicia la Copa de Oro con 16 puntos por sus dos triunfos, Santero es uno de los siete que arranca sin unidades.
A su favor, Santero tiene un excelente historial en el circuito de San Luis, donde ha ganado las dos últimas carreras, en 2023 y 2024. Su victoria más reciente fue con el Ford Mustang, un auto que debutó con triunfo en el trazado puntano.
