Campeonato 2025

TC: la Copa de Oro abre en San Luis

La acción en el Autódromo Rosendo Hernández comienza este sábado. La Fórmula 2 dará inicio a la jornada a las 9:00, seguida por el primer entrenamiento del TC Pista a las 9:25. El TC saldrá a pista para su primera práctica a las 11:05. La carrera del domingo comienza a las 13.30.