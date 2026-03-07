Indian Wells: Ugo Carabelli perdió con Nakashima y quedó eliminado en la segunda ronda

Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells luego de caer por 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Brandon Nakashima en la segunda ronda del torneo.
El tenista argentino, actualmente ubicado en el puesto 67 del ranking ATP, disputó un partido competitivo ante el jugador local, número 30 del mundo, que supo aprovechar sus oportunidades para cerrar el encuentro en sets corridos.
A pesar de la derrota, el representante argentino dejó buenas sensaciones en lo que fue su primera participación en el prestigioso torneo californiano, uno de los eventos más importantes del calendario después de los Grand Slam.
El encuentro se caracterizó por la paridad en el desarrollo del juego. Sin embargo, Nakashima logró marcar la diferencia al conseguir un quiebre en cada set, lo que resultó determinante para quedarse con el triunfo.
Ugo Carabelli, nacido en el barrio porteño de Belgrano, mostró solidez en varios tramos del partido, pero no logró generar oportunidades de quiebre sobre el servicio de su rival, una situación que terminó inclinando el resultado a favor del estadounidense.
Nakashima cerró el partido en su tercer punto de partido y avanzó a la siguiente ronda, donde tendrá un exigente compromiso frente al alemán Alexander Zverev, cuarto preclasificado del torneo, quien viene de vencer en sets corridos al italiano Matteo Berrettini.
La jornada dejó, sin embargo, una noticia positiva para el tenis argentino gracias al triunfo de Solana Sierra.
La marplatense, ubicada en el puesto 65 del ranking WTA y considerada la mejor raqueta argentina del circuito femenino en la actualidad, consiguió una importante victoria ante la estadounidense Peyton Stearns (48°) por 7-5 y 7-5.
Sierra también disputa por primera vez el cuadro principal de Indian Wells y logró avanzar de ronda tras revertir un comienzo complicado.
Stearns, reciente campeona del WTA 250 de Austin, inició el partido con un alto nivel de servicio y potentes devoluciones que le permitieron tomar ventaja de 4-1 en el primer set.
Sin embargo, la argentina reaccionó a tiempo, encadenó dos quiebres consecutivos y terminó llevándose el primer parcial por 7-5 tras concretar su tercer set point.
En el segundo set, pese a sufrir un quiebre en el cuarto game, Sierra volvió a mostrar carácter y logró dos rupturas seguidas para cerrar el partido en su único match point.
En la próxima ronda, la tenista argentina tendrá un desafío de alto nivel cuando enfrente a la rusa Mirra Andreyeva, octava preclasificada del torneo y una de las grandes promesas del circuito femenino.