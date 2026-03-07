Tenis

Indian Wells: Ugo Carabelli perdió con Nakashima y quedó eliminado en la segunda ronda

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells tras perder en sets corridos frente al estadounidense Brandon Nakashima. En contraste, la marplatense Solana Sierra logró una valiosa remontada ante Peyton Stearns y avanzó a la siguiente fase del torneo.