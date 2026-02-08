Fútbol

Tigre goleó 4-1 a River en el Monumental y quedó como líder de la Zona B

El "Matador" fue implacable y se impuso 4-1 en el Monumental con un doblete de Russo. El equipo de Gallardo lució desconocido, terminó con diez por la expulsión de Vera y sufrió la reprobación de su público.