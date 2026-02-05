Prueba piloto inédita: River permitirá la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River dio un paso inédito dentro del fútbol argentino al anunciar que venderá cerveza con alcohol durante sus partidos en el Estadio Monumental. La iniciativa entrará en vigencia este sábado 7 de febrero, cuando el equipo reciba a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y se llevará a cabo bajo un estricto esquema de expendio y consumo controlado.
La medida, que se aplicará inicialmente como prueba piloto, habilita la venta y consumo de cerveza exclusivamente en áreas específicas dentro de las plateas San Martín y Belgrano —en sus niveles Medios, Bajos e Inferiores— y solo para mayores de 18 años.
Además, la bebida no podrá trasladarse a las butacas, debiendo consumirse dentro de los espacios habilitados y fiscalizados con criterios de seguridad y convivencia.
Esta modificación representa un cambio de paradigma en la experiencia de los espectadores en eventos futbolísticos, ya que tradicionalmente la venta de alcohol estuvo restringida en los estadios del país. El formato seleccionado recuerda a los que se utilizan en grandes festivales musicales y apunta a un control riguroso de la ingesta por persona.
River también se encuentra inmerso en un proceso de modernización integral de su sede de Núñez, con obras de ampliación y renovación de espacios que ya se hicieron visibles para los asistentes en partidos recientes.
La del sábado será un prueba piloto y podría replicarse.
La prueba de venta de cerveza forma parte de esas innovaciones, y el club evaluará su funcionamiento para determinar si se mantiene en el futuro o se extiende a otros sectores del Monumental.
La conducción del club apunta a consolidar al estadio no solo como un epicentro del fútbol, sino también como un espacio de entretenimiento más amplio, en sintonía con proyectos comerciales y de diversificación de ingresos que se vienen desarrollando.
Tras anunciar la ampliación del Estadio Monumental, Stefano Di Carlo cerró un nuevo acuerdo multimillonario para River al rescindir el contrato con Dorinka por el naming del Antonio Vespucio Liberti.
La institución acordó la ruptura anticipada del vínculo con la empresa Chango Más, que dejará de figurar como nombre del estadio a principios de 2027 pese a que el acuerdo original vencía en 2029 por U$S 20 millones.
En paralelo, River se aseguró el ingreso de Live Nation, una reconocida promotora de eventos, con una oferta base de U$S 30 millones. Esa negociación se complementa con un convenio firmado junto a Dale Play y DF Entertainment para la continuidad de recitales durante los próximos 10 años, en una operación récord para el club.
River tendrá el ingreso por naming más grande de Sudamérica.
El acuerdo establece que, para 2027, River cobrará U$S 30 millones, independientemente de si se concreta la venta del naming. Si el club o la empresa productora venden el naming por encima de esa cifra, el excedente se repartirá entre la institución y la productora.
De este modo, River se posicionará como el club sudamericano que más ingresos genera por el naming de su estadio, por encima de equipos brasileños como Corinthians, Palmeiras y Atlético Mineiro.