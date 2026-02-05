FIFA informó récord de transferencias en 2026: Argentina lideró los 5.900 movimientos

La FIFA publicó este jueves su balance del mercado de pases internacional 2026, con cifras récord en cantidad de operaciones. En total, los clubes registraron más de 5.900 traspasos en el fútbol masculino y superaron los US$1.900 millones en gasto.
El informe ubicó a la Argentina como el país con mayor cantidad de futbolistas transferidos al exterior. Detrás aparecieron Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos, en una lista que volvió a mostrar el peso del talento argentino en el mercado global.
Según el reporte, el monto total desembolsado en enero fue menor al de la ventana equivalente del año anterior, aunque la cifra de movimientos creció y marcó un nuevo máximo. La variación se explicó por un mercado con más operaciones y menos transferencias de alto costo.
En el ranking por gasto, los clubes de Inglaterra encabezaron el desembolso total, con más de US$360 millones en incorporaciones. En sentido inverso, los equipos de Francia lideraron la tabla de ingresos por ventas, con más de US$215 millones.
El relevamiento también incluyó al fútbol femenino. La FIFA indicó que el período de inscripción de enero fue el de mayor gasto de la historia para esa categoría, con una cifra superior a los US$10 millones y un salto marcado respecto de ventanas anteriores.
Los clubes ingleses volvieron a ocupar el primer lugar tanto por dinero invertido como por cantidad de contrataciones. La tendencia quedó asociada al crecimiento de las ligas y a la consolidación de estructuras profesionales en Europa.