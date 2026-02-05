#HOY:

FIFA informó récord de transferencias en 2026: Argentina lideró los 5.900 movimientos

El organismo de fútbol difundió el balance del mercado internacional 2026: se registraron más de 5.900 transferencias y un gasto superior a US$1.900 millones. Argentina fue el país con más jugadores transferidos.

Gianni Infantino junto a Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: ArchivoGianni Infantino junto a Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: Archivo
La FIFA publicó este jueves su balance del mercado de pases internacional 2026, con cifras récord en cantidad de operaciones. En total, los clubes registraron más de 5.900 traspasos en el fútbol masculino y superaron los US$1.900 millones en gasto.

El informe ubicó a la Argentina como el país con mayor cantidad de futbolistas transferidos al exterior. Detrás aparecieron Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos, en una lista que volvió a mostrar el peso del talento argentino en el mercado global.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - January 17, 2026 Manchester United's Bryan Mbeumo celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Inglaterra también está en el top de transferencias. Foto: Reuters

Gasto, ingresos y tendencia

Según el reporte, el monto total desembolsado en enero fue menor al de la ventana equivalente del año anterior, aunque la cifra de movimientos creció y marcó un nuevo máximo. La variación se explicó por un mercado con más operaciones y menos transferencias de alto costo.

En el ranking por gasto, los clubes de Inglaterra encabezaron el desembolso total, con más de US$360 millones en incorporaciones. En sentido inverso, los equipos de Francia lideraron la tabla de ingresos por ventas, con más de US$215 millones.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 20, 2026 Real Madrid's Franco Mastantuono celebrates scoring their third goal with Eduardo Camavinga REUTERS/Violeta Santos MouraArgentina, el semillero de siempre. Foto: Reuters

Femenino, en alza

El relevamiento también incluyó al fútbol femenino. La FIFA indicó que el período de inscripción de enero fue el de mayor gasto de la historia para esa categoría, con una cifra superior a los US$10 millones y un salto marcado respecto de ventanas anteriores.

Los clubes ingleses volvieron a ocupar el primer lugar tanto por dinero invertido como por cantidad de contrataciones. La tendencia quedó asociada al crecimiento de las ligas y a la consolidación de estructuras profesionales en Europa.

