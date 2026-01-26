Sorpresa en Riestra: anotó a un delantero nigeriano que llega desde Eslovaquia

Deportivo Riestra se quedó con una de las incorporaciones más inesperadas del mercado de pases: inscribió al delantero nigeriano Johnson Nsumoh, extremo izquierdo que llega desde la segunda categoría de Eslovaquia.
Deportivo Riestra inscribió al extremo Johnson Nsumoh, delantero nigeriano de 24 años que llega libre desde Banik Lehota. El pase depende de trámites migratorios y, si se concreta, será una de las apuestas más llamativas del mercado.
Según se informó, el atacante arribará con el pase en su poder tras su salida del Banik Lehota y firmaría contrato con el “Malevo” hasta fin de año, en un movimiento que llamó la atención en el fútbol argentino.
De todos modos, la operación todavía no está cerrada. La única traba que podría alejar a Nsumoh del Bajo Flores está ligada a los trámites migratorios que deberá completar en los próximos días.
Con el horizonte puesto en el debut internacional y atravesando el mejor momento de su historia deportiva, Riestra apuntó a un refuerzo poco habitual para el medio local y con recorrido en ligas menores de Europa.
Con 1,70 metros de altura, 24 años y próximo a cumplir 25 en junio, Nsumoh nació en Port Harcourt y se formó en el club nigeriano Family Love, antes de iniciar su camino en el fútbol europeo.
Su primera experiencia en Eslovaquia se dio en 2020, cuando pasó a préstamo por Spartak Trnava. Luego, en 2021, llegó libre al Mosta FC de Malta, donde acumuló la mayor cantidad de partidos oficiales.
Tras dos temporadas allí, con un préstamo en Birkirkara en el medio, el delantero volvió a Eslovaquia en 2023 para sumarse al Slovan Galanta y continuar su carrera en el circuito eslovaco.
En los últimos meses, Nsumoh pasó por FC Vion, Trencin y Banik Lehota, alternando posiciones en el frente de ataque. En ese tramo disputó 12 partidos, con dos goles y dos asistencias.
Su camiseta más repetida fue la del Mosta, club con el que tiene 24 encuentros registrados. Además, llegó a jugar rondas previas de la UEFA Conference League, con un gol y una asistencia en un partido de ida.
Si se confirma su llegada, será una apuesta llamativa para Riestra, que ya sumó varias caras nuevas en este mercado y sigue ampliando un plantel que pretende sostener su crecimiento deportivo.
En caso de concretarse el fichaje, Nsumoh se convertirá en la novena incorporación del equipo. Entre los refuerzos ya anotados figuran préstamos y llegadas para reforzar distintas líneas.
El “Malevo” sumó, entre otros, al arquero Gastón “Chila” Gómez, al volante Nicolás Watson y al mediocampista Alejo Dramisino, dentro de un mercado que tuvo movimiento constante.
Riestra, que construyó su mejor versión en base a orden, intensidad y resultados, ahora busca agregar variantes ofensivas con un nombre que no estaba en el radar de nadie.