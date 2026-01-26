#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Mercado de pases

Sorpresa en Riestra: anotó a un delantero nigeriano que llega desde Eslovaquia

Deportivo Riestra inscribió al extremo Johnson Nsumoh, delantero nigeriano de 24 años que llega libre desde Banik Lehota. El pase depende de trámites migratorios y, si se concreta, será una de las apuestas más llamativas del mercado.

Johnson Nsumoh, extremo nigeriano, fue inscripto por Deportivo Riestra.Johnson Nsumoh, extremo nigeriano, fue inscripto por Deportivo Riestra.
Seguinos en
Por: 

Deportivo Riestra se quedó con una de las incorporaciones más inesperadas del mercado de pases: inscribió al delantero nigeriano Johnson Nsumoh, extremo izquierdo que llega desde la segunda categoría de Eslovaquia.

Según se informó, el atacante arribará con el pase en su poder tras su salida del Banik Lehota y firmaría contrato con el “Malevo” hasta fin de año, en un movimiento que llamó la atención en el fútbol argentino.

El trámite que puede frenar el pase

De todos modos, la operación todavía no está cerrada. La única traba que podría alejar a Nsumoh del Bajo Flores está ligada a los trámites migratorios que deberá completar en los próximos días.

Con el horizonte puesto en el debut internacional y atravesando el mejor momento de su historia deportiva, Riestra apuntó a un refuerzo poco habitual para el medio local y con recorrido en ligas menores de Europa.

Quién es Johnson Nsumoh

Con 1,70 metros de altura, 24 años y próximo a cumplir 25 en junio, Nsumoh nació en Port Harcourt y se formó en el club nigeriano Family Love, antes de iniciar su camino en el fútbol europeo.

Su primera experiencia en Eslovaquia se dio en 2020, cuando pasó a préstamo por Spartak Trnava. Luego, en 2021, llegó libre al Mosta FC de Malta, donde acumuló la mayor cantidad de partidos oficiales.

Tras dos temporadas allí, con un préstamo en Birkirkara en el medio, el delantero volvió a Eslovaquia en 2023 para sumarse al Slovan Galanta y continuar su carrera en el circuito eslovaco.

Goles, asistencia y roce internacional

En los últimos meses, Nsumoh pasó por FC Vion, Trencin y Banik Lehota, alternando posiciones en el frente de ataque. En ese tramo disputó 12 partidos, con dos goles y dos asistencias.

Su camiseta más repetida fue la del Mosta, club con el que tiene 24 encuentros registrados. Además, llegó a jugar rondas previas de la UEFA Conference League, con un gol y una asistencia en un partido de ida.

Si se confirma su llegada, será una apuesta llamativa para Riestra, que ya sumó varias caras nuevas en este mercado y sigue ampliando un plantel que pretende sostener su crecimiento deportivo.

Riestra sigue sumando nombres

En caso de concretarse el fichaje, Nsumoh se convertirá en la novena incorporación del equipo. Entre los refuerzos ya anotados figuran préstamos y llegadas para reforzar distintas líneas.

El “Malevo” sumó, entre otros, al arquero Gastón “Chila” Gómez, al volante Nicolás Watson y al mediocampista Alejo Dramisino, dentro de un mercado que tuvo movimiento constante.

Riestra, que construyó su mejor versión en base a orden, intensidad y resultados, ahora busca agregar variantes ofensivas con un nombre que no estaba en el radar de nadie.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Deportivo Riestra
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro