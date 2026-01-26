Mercado de pases

Sorpresa en Riestra: anotó a un delantero nigeriano que llega desde Eslovaquia

Deportivo Riestra inscribió al extremo Johnson Nsumoh, delantero nigeriano de 24 años que llega libre desde Banik Lehota. El pase depende de trámites migratorios y, si se concreta, será una de las apuestas más llamativas del mercado.