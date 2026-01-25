River comenzó el Apertura 2026 con una victoria 1-0 frente a Barracas Central

River Plate comenzó su camino en el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 1 a 0 frente a Barracas Central, en un encuentro disputado en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Sin brillar, pero con control del juego y autoridad en los momentos clave, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumó sus primeros tres puntos del año gracias a un gol de Gonzalo Montiel en el complemento.
El triunfo le permitió al conjunto de Núñez arrancar el certamen con el envión necesario y, al mismo tiempo, empezar a aceitar una formación que mostró varias caras nuevas, tanto en nombres como en funcionamiento.
Dominio territorial y una polémica que encendió reclamos
Desde el inicio, River asumió el protagonismo del partido. Con mayor posesión de la pelota y circulación paciente, buscó abrir espacios en un Barracas Central replegado, que apostó a cerrarse bien atrás y a explotar alguna contra aislada.
La jugada más controvertida del primer tiempo llegó a los 16 minutos. Tras una buena combinación ofensiva del Millonario, Gastón Campi bloqueó con el brazo un remate de Fausto Vera dentro del área chica. El árbitro Nicolás Ramírez interpretó que la mano fue casual y decidió no sancionar penal, decisión que fue avalada por el VAR y generó protestas moderadas desde el banco visitante.
Más allá de ese episodio, River mantuvo el control del trámite, aunque le costó traducir la superioridad en situaciones claras de gol. Barracas, ordenado y disciplinado, logró sostener el cero hasta el descanso.
Juanfer Quintero, con su habitual precisión, envió un centro exacto al área que encontró a Gonzalo Montiel, quien se anticipó y conectó de cabeza para marcar el único gol del encuentro. Foto: River Plate
El cabezazo de Montiel y un final abierto
El quiebre del partido llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Juan Fernando Quintero, con su habitual precisión, envió un centro exacto al área que encontró a Gonzalo Montiel, quien se anticipó y conectó de cabeza para marcar el único gol del encuentro.
A partir de la ventaja, el desarrollo se volvió más dinámico y algo desordenado. River tuvo chances para ampliar la diferencia, mientras que Barracas Central, obligado por el resultado, adelantó líneas y generó algunas aproximaciones que mantuvieron la tensión hasta el cierre.
En los minutos finales, el ritmo fue frenético, pero el marcador no se modificó y River selló un triunfo trabajado, que suma confianza en el inicio del torneo.
River arrancó sin fuegos artificiales, pero con señales claras de control, variantes y una base sobre la cual construir. Foto: River Plate
Debuts, agenda y lo que viene
El encuentro también dejó varios estrenos. Santiago Beltrán fue titular en el arco ante la lesión de Franco Armani, mientras que Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña tuvieron su debut oficial con la camiseta de River.
En la próxima fecha, el Millonario hará su presentación como local en el Monumental: recibirá a Gimnasia de La Plata el miércoles 28 de enero a las 20. Ese mismo día, Barracas Central visitará a Aldosivi en Mar del Plata desde las 17.
River arrancó sin fuegos artificiales, pero con señales claras de control, variantes y una base sobre la cual construir.