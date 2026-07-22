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Video: Tigre replicó el histórico festejo de la Selección con la bandera de Malvinas

Tras el 3-0 frente al conjunto uruguayo en Montevideo, el Matador celebró en el campo con un emotivo gesto que recordó una de las imágenes más icónicas del Mundial 2026.

El triunfo dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada.El triunfo dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada.
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El triunfo de Tigre sobre Nacional por la ida de los playoffs de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Tras el 3-0 conseguido en Montevideo, los jugadores del Matador celebraron con una bandera que replicó el histórico gesto realizado por la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Mirá tambiénScaloni rompió el silencio sobre la bandera de Malvinas y habló de su futuro en la Selección

El plantel exhibió una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", en una puesta en escena idéntica a la protagonizada por el equipo dirigido por Lionel Scaloni después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

Un homenaje a la Selección

Lejos de tratarse de una acción improvisada, los futbolistas de Tigre recrearon la celebración que había realizado la Selección en el Mundial 2026, cuando los jugadores posaron con la misma bandera tras eliminar a Inglaterra.

Luego del contundente triunfo en el estadio Gran Parque Central, el plantel se reunió sobre el campo de juego y levantó la bandera con el mensaje "Las Malvinas son Argentinas", repitiendo la imagen que recorrió el mundo durante la cita mundialista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Nicolas Gonzalez looks at a banner displaying a message referencing the Falkland Islands that reads "Las Malvinas son Argentinas" in Spanish which means "Malvinas are Argentinian" in English after the match REUTERS/Carlos Barria REFILE - ADDING MESSAGE DISPLAYED ON THE BANNEREl festejo de la Albiceleste quedó como una postal histórica del torneo. Crédito: REUTERS.

Quedó cerca de los octavos

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Diego Dabove dio un paso importante hacia la clasificación al imponerse por 3-0 como visitante frente a Nacional de Uruguay.

El marcador se abrió rápidamente gracias a Jalil Elías, cuyo gol fue revisado por el VAR por una posible posición adelantada antes de ser convalidado.

Antes del descanso, Ignacio Russo amplió la ventaja con un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero Alexis Martín Arias.

En el complemento, Nacional sufrió la expulsión de Bruno Zuculini, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una fuerte infracción sobre Gonzalo Martínez. Ya sobre el cierre del encuentro, Elías Cabrera selló la goleada con un potente zurdazo desde la puerta del área.

La celebración del Matador se volvió viral en las redes sociales. Crédito: EFE.La celebración del Matador se volvió viral en las redes sociales. Crédito: EFE.

La serie se definirá en Victoria

Con este resultado, Tigre llegará con una amplia ventaja al partido de vuelta, que se disputará el 28 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el estadio José Dellagiovanna.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Montevideo City Torque, que accedió directamente tras finalizar primero en el Grupo F.

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