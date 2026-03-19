Tito Bontempi y cómo cultivar un estilo de vida a través del karate

“Comencé a transitar este camino del arte marcial karate do Shidokan, de la escuela Miyazato, desde hace 42 años y sin interrupción. Pero además, venimos transitando los 35 años del Dojo con el eslogan ‘Cultivando un Estilo de Vida’. A veces pienso si se justifica tanto empeño, cursos, viajes y un tiempo que no lo considero para nada perdido, todo lo contrario. Me encantaría que la gente se acerque a practicar esta disciplina. Porque no es solo por aprender defensa personal o un deporte, sino que, como dice nuestro lema, se trata de un estilo de vida”. Héctor Bontempi no afloja y se ha convertido en un exponente principalísimo no solo en Santa Fe, sino en la región, de la escuela Miyazato.
“En los momentos de mayor dificultad, afloran los objetivos de la escuela: ser esforzado, tener paciencia en donde no se la puede tener y creer en el camino que estamos construyendo”, señala Tito Bontempi, quien ha recorrido diferentes lugares de la ciudad llevando la enseñanza del karate de la escuela Miyazato y que actualmente lo hace en el Centro Alberdi, en Marcial Candioti 6380, dictando clases los lunes, miércoles y viernes a las 20.30 para los mayores y lunes y miércoles a las 19.30 para los menores de 13 años para arriba.
Héctor Bontempi, 42 años haciendo crecer este deporte en Santa Fe.
Quienes deseen ingresar en este apasionante mundo del karate, pueden también recabar informes al 342-5-155508 o en instagram karatedomiyazatobontempidojo.
Tito Bontempi desarrolla esta actividad desde 1991, por lo que no solo se ha convertido, como ya se ha expresado, en un gran exponente de este arte marcial, sino que asegura capacidad y seriedad a quienes decidan incursionar en el aprendizaje del karate, ya sea como deporte, como defensa personal o como estilo de vida.