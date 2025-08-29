El Top Race regresa a Junín para la 7ma. fecha del campeonato
La 7º fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA se corre en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, junto al TC2000. La última presentación de la categoría fue en noviembre de 20215.
Este viernes 29 de agosto se presentará de manera oficial el “Gran Premio Bringeri” de la 7º fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, que este fin de semana volverá después de diez años al Autódromo “Eusebio Marcilla” de la Ciudad de Junín junto a la 7º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA y la 8º carrera del año de la Fiat Competizione.
El evento comenzará a las 19.00 hs. en La Fuente del Milenio (Av. San Martín 214, Junín, Buenos Aires) donde el público podrá disfrutar de la exhibición de autos de carrera, participar de la firma de autógrafos de los pilotos y de los sorteos de entradas.
Autoridades
De la presentación, participarán directivos de Tango Motorsports y Top Race, autoridades de la Municipalidad de Junín, del Automoto Club Junín, y los pilotos Facundo Aldrighetti (Halcón Motorsport / YPF ELAION AURO Pro Racing), Marcelo Ciarrocchi (Halcón Motorsport / Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Franco Vivian (YPF ELAION AURO Pro Racing), Leonel y Tiago Pernía (Honda YPF Racing), los locales Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Franco Morillo (Pro Racing), y de la Fiat Competizione, que brindarán todos los detalles del regreso al trazado juninense.
Historial
La 7º fecha "Gran Premio Bringeri" del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA será este 29, 30 y 31 de agosto en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, junto a la 7° fecha del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA. Esta será la séptima visita de los autos más potentes del país al circuito de 4.200 metros que tiene 6 ganadores distintos: Juan Cruz Álvarez, Matías Rossi, Norberto Fontana, Néstor Girolami, Agustín Canapino y Matías Rodríguez.
La primera competencia del Top Race V6 al trazado bonaerense fue el 25 de marzo de 2012. La pole position fue para Matías Rossi con el Ford Mondeo TRV6 mientras que en la final el triunfo fue para Juan Cruz Álvarez con el VW Passat TRV6.
La última visita al Autódromo “Eusebio Marcilla” fue el 15 de noviembre de 2015 con la victoria de Matías Rodríguez con el Mercedes-Benz TRV6, acompañado en el podio por Humberto Krujoski (Mercedes-Benz TRV6) y Gustavo Micheloud (Ford Mondeo TRV6). El piloto de San Isidro había sido el más rápido en la clasificación.
Ese mismo fin de semana corrió el Top Race Series donde Sergio Guarnaccia con el Ford Mondeo fue el ganador. Segundo fue Bruno Boccanera (Chevrolet Cruze) y tercero Fabricio Persia (Mercedes-Benz).
