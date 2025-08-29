Luego de 10 años

El Top Race regresa a Junín para la 7ma. fecha del campeonato

La 7º fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA se corre en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, junto al TC2000. La última presentación de la categoría fue en noviembre de 20215.