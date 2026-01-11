Deporte y tragedia

Murió un corredor de 30 años tras cruzar la meta en una carrera de montaña en España

Un atleta español se desplomó segundos después de completar una exigente prueba solidaria en Almería y falleció a causa de un infarto. La competencia fue suspendida, y el municipio decretó luto oficial ante la conmoción de participantes y vecinos.