Murió un corredor de 30 años tras cruzar la meta en una carrera de montaña en España
Un atleta español se desplomó segundos después de completar una exigente prueba solidaria en Almería y falleció a causa de un infarto. La competencia fue suspendida, y el municipio decretó luto oficial ante la conmoción de participantes y vecinos.
Lo que debía ser una jornada de deporte, camaradería y solidaridad terminó en dolor y consternación en el sur de España. Un corredor de 30 años falleció este domingo poco después de cruzar la línea de llegada de la Carrera Solidaria de la Geoda, prueba de montaña disputada en el municipio de Pulpí, en la provincia de Almería.
El joven, habitual participante de este tipo de eventos, logró completar el exigente recorrido, pero segundos después de haber finalizado, se desplomó ante la mirada atónita de otros competidores, organizadores y público presente.
El momento de la tragedia
Según las fuentes oficiales y medios locales, el corredor, vecino de la zona y miembro de un club deportivo de trail, cruzó la meta tras un esfuerzo considerable en un trazado con desniveles y exigencias físicas propias de las montañas almerienses.
Minutos después, cuando varios competidores ya celebraban el fin de la prueba, el atleta cayó repentinamente al suelo, sin poder recuperarse. El dispositivo de emergencias médicas que se encontraba en el evento se acercó de inmediato al lugar.
Los profesionales presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y encendieron los equipos de desfibrilación en un intento desesperado por estabilizarlo. A pesar de la rapidez con que actuaron los servicios sanitarios, las autoridades confirmaron poco después el fallecimiento del joven, quien habría sufrido un infarto.
La noticia impactó profundamente tanto a los participantes de la carrera como a los organizadores, quienes no podían creer que un día pensado para el deporte y la solidaridad hubiera terminado en una tragedia tan inesperada.
La repercusión del hecho llevó al Ayuntamiento de Pulpí a emitir un comunicado público para expresar su profundo dolor y solidaridad con la familia de la víctima, así como con los amigos y allegados del deportista.
En señal de respeto, las autoridades municipales decidieron suspender de forma inmediata la entrega de trofeos y demás actos programados para la jornada, que incluían encuentros de celebración y reconocimientos a los participantes.
Además, el municipio decretó un día de luto oficial y las banderas de los edificios públicos ondearon a media asta. En el comunicado, se extendieron condolencias especiales a los integrantes del club C.D. MTB y Trail Pulpí, institución a la que pertenecía el corredor.
La medida busca rendir homenaje a su compromiso con el deporte y su comunidad, y poner de manifiesto la solidaridad de todo Pulpí ante un hecho traumático que ha marcado a vecinos y deportistas por igual.
La Carrera de la Geoda es una de las competencias de trail más destacadas de la provincia de Almería. Lleva ese nombre en honor a la Geoda de Pulpí, una formación subterránea de cristales de yeso única en el mundo que atrae a visitantes de distintas partes del planeta.
Esta edición contaba con un fuerte componente benéfico, lo que había contribuido a una participación numerosa de atletas locales y regionales. El deporte de montaña, aunque apasionante por sus desafíos y belleza natural, también implica exigencias físicas que pueden poner en riesgo la salud de quienes lo practican.
Si bien las competencias están organizadas con protocolos de seguridad y asistencia médica, sucesos trágicos como este recuerdan la importancia de la prevención, los controles de salud previos y la atención inmediata ante cualquier síntoma de malestar.
Participantes de carreras de montaña en distintos países han relatado en el pasado episodios de colapsos y emergencias médicas en pruebas de resistencia, algunos con consecuencias fatales.
Por ejemplo, en Glasgow un corredor se desplomó al finalizar una media maratón y falleció en un hospital tras ser trasladado por los servicios sanitarios; este tipo de hechos, aunque infrecuentes, se han registrado en distintos puntos del mundo en los últimos años.
La comunidad deportiva y los aficionados locales preparan ahora homenajes y recuerdos para honrar la memoria del atleta fallecido, mientras que las autoridades y los organizadores de eventos similares analizan posibles medidas para reforzar el acompañamiento médico y las evaluaciones de riesgo en futuras competencias.
Este trágico suceso, ocurrido en un entorno donde la solidaridad y la confraternidad deportiva debían ser protagonistas, deja una marca de tristeza en quienes compartieron la jornada y en toda la comunidad de Pulpí.