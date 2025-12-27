Video: extensas filas y demoras para cruzar a Chile por el Cristo Redentor

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, el tránsito se ve fuertemente condicionado por largas demoras para quienes intentan ingresar a Chile, debido a la acumulación de autos en la zona de alta montaña en Mendoza.
Según informaron desde la Coordinación del Sistema Integrado, durante la mañana se registraron filas de más de cuatro kilómetros para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta congestión genera tiempos de espera que alcanzan los 180 minutos, es decir, alrededor de tres horas para completar los trámites fronterizos.
En contraste, el complejo Roque Carranza, utilizado para el retorno a la Argentina, funciona con normalidad y sin demoras relevantes, lo que permite un flujo más ágil para quienes regresan al país.
Tránsito habilitado
A pesar de la congestión vehicular, las autoridades confirmaron que el paso se mantiene operativo. Las condiciones climáticas acompañan la circulación, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que en la zona de Las Cuevas oscilarán entre los 6 y los 15 grados. El estado general de la calzada es bueno, lo que favorece la transitabilidad en el corredor internacional.
No obstante, se recomienda a los conductores prever tiempos de viaje extendidos y extremar la paciencia ante la alta afluencia de vehículos típica de la temporada estival.
Para el domingo, el panorama podría modificarse. Se prevé la posibilidad de tormentas en la zona cordillerana, lo que podría afectar la circulación y generar eventuales restricciones. Las autoridades sugieren mantenerse informados antes de emprender viaje y consultar el estado actualizado del paso.
Paso Pehuenche también habilitado
En paralelo, el Paso Pehuenche, ubicado en el departamento mendocino de Malargüe, se encuentra abierto para todo tipo de vehículos. Funciona de 9 a 18 horas y permite la circulación en ambos sentidos.
Desde Vialidad Nacional indicaron que la Ruta Nacional 145 se mantiene transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional, debido a trabajos de reparación que se desarrollan sobre la calzada.