El experimentado tenista santiagueño Marco Trungelliti continúa escribiendo una de las historias más destacadas de la semana en el circuito ATP. Este sábado, superó por 6-4 y 7-6(2) a Luciano Darderi en semifinales y se metió, por primera vez, en la final de un torneo ATP.
Trungelliti hizo historia en Marrakech y jugará la primera final ATP de su carrera
El argentino Marco Trungelliti derrotó en sets corridos al ítalo-argentino Luciano Darderi y se clasificó a la final del ATP de Marrakech, la primera de su carrera profesional a los 36 años.
A sus 36 años, Trungelliti atraviesa un momento consagratorio, marcado no solo por este resultado, sino también por su reciente ingreso al Top 100 del ranking mundial.
Un partido cambiante que se resolvió con carácter
El encuentro ante Darderi fue intenso y con múltiples quiebres de servicio, especialmente en el primer set, donde se registraron cinco rupturas. Allí, Trungelliti logró imponer su experiencia en los momentos clave y cerró el parcial por 6-4 en el décimo game.
En la segunda manga, el desarrollo fue aún más parejo. Si bien el argentino logró tomar ventaja en el marcador, no pudo sostenerla con comodidad y el set se definió en el tie break. En ese tramo decisivo, elevó su nivel y se impuso con autoridad por 7-2 para sellar el triunfo.
Trungelliti había llegado a semifinales tras vencer al francés Corentin Moutet en un duro partido a tres sets (4-6, 6-3 y 6-4). Por su parte, Darderi accedió a esta instancia sin jugar su compromiso de cuartos de final debido al retiro del alemán Yannick Hanfmann.
Final ante el español Jódar
En la definición, Trungelliti se medirá con el español Rafael Jódar, quien avanzó tras vencer con claridad al argentino Camilo Ugo Carabelli.
El europeo dominó el encuentro de principio a fin. Tras un inicio equilibrado, logró despegarse en el primer set y lo cerró por 6-2. En el segundo, aprovechó los errores de su rival y mantuvo un alto nivel de agresividad para imponerse por un contundente 6-1.
Un momento bisagra en la carrera
Más allá del resultado en la final, la actuación de Trungelliti en Marrakech ya representa un punto de inflexión en su trayectoria.
Con una combinación de experiencia, resiliencia y buen tenis, el argentino se posiciona nuevamente en la elite y buscará coronar una semana inolvidable con su primer título ATP.