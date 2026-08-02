Un momento de máxima tensión se vivió este domingo en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, cuando el Ford Mustang del uruguayo Mauricio Lambiris se incendió mientras realizaba la recarga obligatoria de combustible en el autódromo San Juan Villicum.
Se incendió el auto de Mauricio Lambiris durante una recarga de combustible en el TC
El impactante episodio ocurrió en el circuito San Juan Villicum mientras el uruguayo ingresaba a boxes. Lambiris logró salir rápidamente del vehículo y tanto él como los mecánicos resultaron ilesos.
El piloto reaccionó con rapidez, abandonó el habitáculo apenas comenzaron las llamas y evitó sufrir lesiones. Tampoco hubo heridos entre los mecánicos del equipo Martínez Competición, que intervinieron junto al personal de seguridad para controlar el fuego.
El incendio se produjo durante la detención en boxes
El incidente ocurrió en uno de los momentos más delicados de la competencia: la parada obligatoria para la carga de combustible.
Por causas que todavía investiga la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el vehículo comenzó a incendiarse mientras permanecía detenido en boxes, generando preocupación entre los integrantes del equipo y el público presente.
Las llamas fueron sofocadas rápidamente gracias a la intervención del personal especializado, evitando que el episodio pasara a mayores.
Lambiris venía de ser uno de los más rápidos del fin de semana
El piloto uruguayo había llegado al Desafío de las Estrellas como uno de los principales candidatos, luego de registrar el mejor tiempo en los entrenamientos disputados el sábado con su Ford Mustang.
Sin embargo, el particular sistema de sorteo utilizado para definir la grilla lo obligó a largar desde el puesto 51, complicando sus posibilidades de pelear por la victoria.
El incendio terminó por dejarlo fuera de carrera y protagonizó una de las imágenes más impactantes de la jornada en San Juan.
La ACTC investigará qué originó el fuego
Tras el incidente, la ACTC inició las actuaciones correspondientes para determinar qué provocó el incendio durante la recarga obligatoria de combustible.
Aunque el auto sufrió importantes daños materiales, el saldo más importante fue que tanto Mauricio Lambiris como los integrantes del Martínez Competición pudieron salir ilesos de un episodio que mantuvo en vilo al automovilismo argentino.